ارتفاع حجم الصادرات الزراعية (انفوجراف)

نجحت مصر في فتح أسواقًا جديدة لها لأول مرة منذ أعوام طويلة، وعلى رأسهم اليابان لتصدير المنتجات الزراعية المصرية، وبالفعل حقق قطاع الزراعة نجاحًا غير مسبوق في زيادة حجم الصادرات على الرغم من تفشي فيروس "كوفيد 19".احتلت مصر مراكز متقدمة بين دول العالم في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية، وترصد «الدستور» أهم الإحصائيات الرسمية وفق التقارير الرسمية الصادرة عن قطاع الحجر الزراعي.خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالي مليون طن منذ بداية العام وحتى الآن بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا إلى تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعي.احتلت مصر المركز الأول في تصدير الموالح كالبرتقال، إذ بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت 682 ألف 86 طن، وصدرت البطاطس المركز الثاني من صادرات المنتجات الزراعية بواقع 107 ألف 94 طن، بينما تم تصدير 22 ألف و732 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفراولة المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 13 ألف و187 طن، في حين جاء البطاطا في المركز الخامس بإجمالي 12 ألف و153 طن من حجم الصادرات.وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثر حركة التجارة وشحن البضائع إلا ان ارتفعت جميع صادرات مصر الزراعية خلال العام الماضي إلى حوالي 4.9 مليون طن، وأيضًا تصدرت الموالح قائمة الصادرات المصرية بواقع 1.8 مليون طن.