رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

ارتفاع حجم الصادرات الزراعية (انفوجراف)

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:47 م
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
سمر محمدين
طباعة
نجحت مصر في فتح أسواقًا جديدة لها لأول مرة منذ أعوام طويلة، وعلى رأسهم اليابان لتصدير المنتجات الزراعية المصرية، وبالفعل حقق قطاع الزراعة نجاحًا غير مسبوق في زيادة حجم الصادرات على الرغم من تفشي فيروس "كوفيد 19".

احتلت مصر مراكز متقدمة بين دول العالم في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية، وترصد «الدستور» أهم الإحصائيات الرسمية وفق التقارير الرسمية الصادرة عن قطاع الحجر الزراعي.

خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالي مليون طن منذ بداية العام وحتى الآن بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا إلى تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

احتلت مصر المركز الأول في تصدير الموالح كالبرتقال، إذ بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت 682 ألف 86 طن، وصدرت البطاطس المركز الثاني من صادرات المنتجات الزراعية بواقع 107 ألف 94 طن، بينما تم تصدير 22 ألف و732 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفراولة المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 13 ألف و187 طن، في حين جاء البطاطا في المركز الخامس بإجمالي 12 ألف و153 طن من حجم الصادرات.

وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثر حركة التجارة وشحن البضائع إلا ان ارتفعت جميع صادرات مصر الزراعية خلال العام الماضي إلى حوالي 4.9 مليون طن، وأيضًا تصدرت الموالح قائمة الصادرات المصرية بواقع 1.8 مليون طن.

موضوعات متعلقة

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

عدد حلقات مسلسل شديد الخطورة

«التعليم» تحذر من موقع وهمي يطلب أكواد طلاب الثانوية لعرض النتيجة

الصور

image description

مساعدات عينية ومادية لأسر ضحايا انهيار بئر صرف بمنزل في منفلوط

image description

اختبار محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات المؤثرة بمجال «المرأة في القيادة» عربيًا

image description

محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري

image description

«يا فرحة ما تمت».. مصرع وإصابة 5 سقطوا فى بيارة خلال زفاف بأسيوط

image description

جامعة دمياط تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«التعليم» تحذر من موقع وهمي يطلب أكواد طلاب الثانوية لعرض النتيجة

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

مباحثات مصرية- سودانية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية غدا

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"

بدء الربيع والقمر «الدودي».. 9 ظواهر فلكية في شهر مارس

دراسة: الأكاديميون الرجال أكثر إجراء للأبحاث العلمية مقارنة بالنساء

الاتحاد الإفريقى يقيم الاحتفال القارى السادس بالتغذية المدرسية

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
التنين ليس عربيًا
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
المزيد

الثقافة

حامد الناظر بعد وصوله للبوكر: «عينان خضراوان» أرهقتني نفسيًا أثناء الكتابة

قريبًا.. صدور 4 أعمال أدبية لـ عبدالرحيم كمال عن دار إنسان

الأربعاء.. علي الأعرجي يناقش مجموعاته الشعرية بالنيل الثقافية

الأربعاء.. نانيس عرفات تناقش «حلم مدام ريتا» بالنيل الثقافية