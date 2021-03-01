راندا عبدالسلام تتوعد مصطفى قمر في «فارس بلا جواز»

ونشرت "راندا" فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يجمعها بمصطفى قمر وهي تتوعد له، ويرد عليها ويقول "ماشي!" ولاقى تفاعل الكثير من متابعي راندا ومصطفى.





تواصل الفنانة راندا عبدالسلام، تصوير مشاهدها في مسلسل "فارس بلا جواز"، يوميًا داخل أحد الفنادق الكبرى، بمدينة السادس من أكتوبر.وذلك بمشاركة أبطاله المطرب مصطفى قمر والفنان طارق الإبياري، والفنان طارق عبدالعزيز، محمد ثروت، سليمان عيد، وعدد كبير ضيوف الشرف من بينهم الفنانة بشرى ومي سليم وويزو وشيري عادل وندى موسى، وهو العمل المقرر أن يعرض ضمن المارثون الرمضاني 2021، تأليف فداء الشندويلي مدير تصوير تامر جوزيف، إخراج معتز حسام."راندا" تجسد خلال المسلسل شخصية تدعى "فريدة" تعمل في استقبال أحد الفنادق الكبرى التي يمتلكها جد الفنان مصطفى قمر في الأحداث، وتجمعهما العديد من المطاردات على طريقة القط والفأر، وتتسبب له في العديد من المواقف التي تقلب أحداث المسلسل.وتقول "راندا": "المسلسل يعتبر نقلة مهمة بالنسبة لي، وفريدة شخصية غنية بالمشاعر، التي تحتاج لأن تعكسها للجمهور، وهنا تكمن صعوبتها، والسيناريست فداء الشندويلي كتبها بحس إنساني جدًا، وبرأيي العمل اجتماعي يعتمد في الإضحاك على المواقف، معظم مشاهدي مع الفنان مصطفى قمر".