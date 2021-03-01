«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل للشباب بشركة حلويات بالدقهلية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الحلويات بالدقهلية، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، بائعا، من الجنسين، وعمال، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، أو يقرأ ويكتب، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 30 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0507474241، والتواصل مع المدير المسئول محمود أحمد، أو التوجه لمقر الشركة في دكرنس، الدقهلية.