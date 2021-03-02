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محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2-3- 2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:55 ص
مواد البناء
مواد البناء
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استقرت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، وذلك بالتزامن مع بداية الأسبوع الأول من شهر مارس 2021، حيث استقرت أسعار مواد البناء وقد ارتفعت أسعار الأسمنت خلال الفترة الأخيرة، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت في مصر ما بين 800 و830 جنيهًا بالسوق.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021

سعر الأسمنت اليوم

سجل سعر الأسمنت المسلح 835 جنيها للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 780 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 745 جنيهًا للطن، والسويدي 813 جنيهًا للطن، وحلوان 835 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 780 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 753 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 775 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس 828 جنيها للطن وأسمنت سيناء 755 جنيها.

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.

كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 650 جنيهًا للطن، وأسمنت ايه وان 645 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 713 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 705 جنيهات للطن.

فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 845 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 830 جنيهًا للطن.

سعر الحديد اليوم

وتبدأ أسعار الحديد "التسليح" تتراوح بين 13500 – 13650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.

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أسعار الذهب اليوم

سجل سعر حديد المصريين، 13 ألفا و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13 ألفًا و700 جنيه، وحديد العتال 13 الفا و450 جنيه للطن، وحديد عطية 13 ألفًا و400 جنيه، وسجل سعر حديد بشاي 13 ألفًا و500 جنيه، وحديد المراكبي 13 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 13 ألفًا و300 جنيه.

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