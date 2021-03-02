خطوات الحصول على سيارة من مبادرة إحلال السيارات

التسجيل في مبادرة إحلال السيارات إلكترونيا تتمثل الخطوة الأولى في تسجيل بيانات الراغب في الحصول على السيارة عبر موقع وزارة الصناعة والتجارة على الإنترنت وتتمثل البيانات المطلوبة التي يتم تسجيلها على الموقع الإلكتروني في الاسم الرباعي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والرقم القومي ورقم الهاتف الأرضي والسن والمحافظة وصورة صاحب الطلب.



الخطوة الثانية..





وصول رسالة على البريد الإلكتروني

يصل المتقدم رسالة في البريد الإلكتروني الذي قدمه في استمارة البيانات على الموقع الإلكتروني تحتوي علا كلمة المرور الخاصة بالدخول علا الحساب الذي تم إنشائه للمبادرة.



الخطوة الثالثة..

بيانات مالك المركبة و تحديد نوع المالك للسيارة.



تتمثل الخطوة الثالثة في تسجيل بيانات صاحب السيارة وهو الاسم رباعيا ونوع المالك سواء أفراد أو جهات ورقمه القومي.



الخطوة الرابعة..





بيانات الترخيص تتضمن الخطوة الرابعة في إدخال بيانات الترخيص وهي رقم لوحة السيارة بالحروف والأرقام والمحافظة التابع لها وتاريخ إصدار وانتهاء الترخيص.



الخطوة الخامسة..



رفع ملف بالبيانات الخطوة الخامسة رفع ملف PDF يحتوي على بيانات السيارة وصورة الرقم القومي وصورة رخصة تسيير السيارة ومستندات إثبات الملكية للسيارة في حالة عدم إثبات المالك الحالي في الرخصة ومستند إثبات محل الإقامة سواء عقد إيجار أو تمليك وإيصال كهرباء أو غاز أو مياه حديث ثم يتم الضغط على الخطوة التي تليها.



الخطوة السادسة..

بيانات السيارة

تتضمن الخطوة السادسة في إدخال بيانات السيارة وهي ماركة السيارة والموديل والفئة وسنة التصنيع ورقم الموتور ورقم الشاسيه ونوع السيارة ثم الضغط على الخطوة التالية.



الخطوة السابعة..

اختيار السيارة المطلوبة تتمثل الخطوة السابعة في تحديد البدائل المطروحة ونوع السيارة الموجودة ثم يتم الضغط على حفظ في التسجيل الإلكتروني.



الخطوة الثامنة..

مراجعة البيانات تتضمن الخطوة الثامنة مراجعة الجهات المسؤلة عن المبادرة لبيانات المتقدم لمعرفة مدى تطابقها مع الشروط الخاصة بالمبادرة.



الخطوة التاسعة..

إرسال رسالة إلكترونية على الهاتف في حالة الموافقة في حالة موافقة الجهات المسؤلة عن المبادرة لطلب المتقدم عقب مراجعة بياناته وتطابقها يتم إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول الخاص به أو بريده الإلكتروني لتوجيه الي احدي البنوك التي تشارك في المبادرة من أجل إتمام التعاقد.



الخطوة العاشرة..

وجود دخل لسداد الأقساط

الآن.. شروط إحلال السيارات 2021 والمستندات المطلوبة بالتفصيل

تتمثل الخطوة العاشرة في أهم شرط للحصول على السيارة وهو امتلاك المتقدم مصدر دخل يستطيع من خلاله سداد الأقساط السنوية. قد يهمك أيضًا..

ترصد "الدستور" خطوات الحصول على سيارة من مبادرة إحلال السيارات القديمة خلال التقرير التالي وفقا لما تم الإعلان عنه في المبادرة.