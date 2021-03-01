واشنطن: إلغاء الحظر على مواطني نيجيريا تأكيدًا للروابط بين الشعبين

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن قرار الرئيس جو بايدن؛ بإلغاء الحظر على إصدار تأشيرات الدخول للأراضي الأمريكية على مواطني نيجيريا يأتي تأكيدًا على الروابط الوثيقة بين شعبي البلدين.وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين: إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين بلينكن وبين نظيره النيجيري جيفري أونياما استعرضا خلاله مجمل العلاقات بين البلدين والقائمة على قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.ورحب وزير الخارجية الأمريكي، بتعيينات الرئيس النيجيري محمد بخاري لقادة عسكريين جدد من أجل مكافحة الإرهاب في شمال شرق البلاد وسائر أنحائها، منوهًا بتأكيد دعم الولايات المتحدة للنيجيرية أوكونجا إيويلا المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية.