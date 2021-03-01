قرار عاجل من «التعليم» لطلاب أولى وثانية ثانوي بشأن الغش

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا جديدا بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وتم تعميمه على جميع المديريات التعليمية.وطالبت الوزارة بضرورة تخصيص أعضاء أمن من العاملين بالمدارس تكون مهمتهم عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذاكرات أو التليفونات المحمولة أو أي جهاز يساعد على الغش.وأضافت: «يتم الإعلان على أن حيازة المحمول حتى وإن كان مغلقا يعتبر شروعا في الغش ويعرض الطالب للمساءلة القانونية».ونبهت على ضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية ويقوم مسئولو وحدات المعلومات بتسجيل غياب الطلاب ومحاضر إثبات الحالة إلكترونيًا.