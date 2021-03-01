مصرع مسنة بعد اشتعال النيران في جسدها بملوي بالمنيا

تكثف أجهزة الأمن بالمنيا من جهودها لكشف غموض وفاة سيدة مسنة بعد اشتعال النيران فيها في ظروف غامضة بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المحافظة.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوي العام بوصول لويزة غالي فيلبس ناروز 90 سنة، ومقيمة قرية دير البرشا التابعة لمركز ملوي جثة هامدة وبها حروق في مختلف أنحاء جسدها.تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1394 إداري مركز شرطة ملوي وتولت نيابة مركز ملوي بإشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا التحقيق في الواقعة، وقررت تكليف المباحث بالتحريات لكشف غموض الواقعة.