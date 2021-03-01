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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الإسكندرية يناقش آليات تطوير مدارس التعليم الفني الزراعي

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:29 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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عقد الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ اجتماعا بجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للوقوف على آليات تطوير مدارس التعليم الفني الزراعي، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بتطوير مدارس التعليم الفني الزراعي بالإسكندرية.

واستهل الاجتماع بتقديم الشكر لجميع الحضور، وبدأ الحديث عن كيفية الاهتمام بتطوير مدارس التعليم الفني الزراعي بالإسكندرية، وأننا لابد أن نتكامل ونتكاتف من أجل تعظيم موارد الإسكندرية، واستغلال موارد شبه مهدرة لتحقيق مزيد من النجاح في هذا المجال، وطالب الجهات التنفيذية بوضع خطة قصيرة المدى لعمل نقلة نوعية للمدارس الزراعية بالإسكندرية وذلك بالتعاون مع كلية الزراعة، وتنفيذها في أسرع وقت، وعمل لجنة مصغرة لمعاينة المدارس على أرض الواقع للوقوف على المعوقات وتذليلها.

وفى سياق متصل، استمع جمال، للمقترحات الموضوعة من قبل الجهات التنفيذية، حيث تحدث المستشار ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة، أن المديرية مستعدة لتقديم كافة الخدمات المتاحة من حيث تدريب شباب الخريجين من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية والشباب العائدين من الخارج؛ لتوفير فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من راس المال في إقامة مشرعات جديدة، والتعاون بين المدارس الزراعية والمصانع وتدريب الشباب فى كافة المجالات المتاحة، والاستفادة من مركز تدريب الحضرة للاستزراع السمكي.

وعلى صعيد آخر، تحدثت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، عن اقتراح زراعة الاسطح للمنازل بزراعات الزيوت العطرية، والزراعات التي تستخدم في مصانع الأدوية، ويتم تسويق المنتجات أون لاين، وذلك بآلية تحددها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع أحد البنوك، مع توفير جودة المنتج طبقا للمواصفات القياسية.

من جانبه، أشار محمد صلاح رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مقترح لخدمات الجهاز في تنمية المشروعات الزراعية بالتعاون مع الجهات المشاركة، حيث يمكن تقديم خدمات تدريب وإدارة المشروعات، وخدمات استشارية وخدمات تأسيس المشروعات والتمويل.

وأخيرا قدم نائب المحافظ الشكر لجميع الحضور على الأفكار المطروحة، بحضور المستشار العسكري للمحافظة، وكافة الجهات التنفيذية المعنية.

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