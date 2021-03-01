البيت الأبيض: لا نعتزم مشاركة لقاحات كورونا مع المكسيك

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جينيفر بساكي، اليوم الإثنين، عدم اعتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن الاستجابة للطلب المتوقع من نظيره المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بمشاركة الولايات المتحدة مخزونها من لقاحات فيروس "كورونا" مع المكسيك.وأكدت بساكي في مؤتمر صحفي قبل لقاء افتراضي ينعقد اليوم بين بايدن ولوبيز أوبرادور، أن الرئيس الأمريكي سيرفض الموافقة إذا ما طلب نظيره المكسيكي إمداد بلاده بحصة من جرعات لقاحات "كورونا"، وهو أمر كان من المتوقع أن الرئيس المكسيكي، حسب ما نقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.وقالت المتحدثة: "أوضح الرئيس أنه يركز ويؤكد على أن تكون اللقاحات متاحة لكل أمريكي. هذا هو تركيزنا"، مضيفة: "خطوتنا المقبلة هي التعافي الاقتصادي والتأكد من أن جارتينا، المكسيك وكندا، أداروا مسألة الوباء بشكل مماثل، حتى يمكننا فتح الحدود".