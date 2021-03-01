حبس متهمين بتزوير عملات في الزيتون

أمرت نيابة الزيتون بحبس متهمين بترويج العملات المالية المقلدة وبيعها في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات تكوين تشكيل عصابة تخصص في تقليد العملات بفئاتها المختلفة، وترويجها على العملاء مقابل مبالغ مالية صحيحة يتحصلان عليها منهم ويقتسمانها فيما بينهم.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية مقلدة، وكذا ضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة في أعمال التقليد "جهاز لاب توب- جهاز كمبيوتر- طابعتان ألوان - ماسح ضوئي- ماكينة تغليف– ماكينة عد نقود – 2 ماكينة فرز نقود – ٤ زجاجات أحبار ألوان – ١٥ زجاجة ألوان - ٢٧ برطمان ألوان زيتية -٧ حبارة ألوان - ٢خلاط لخلط الألوان- كمية من أكياس الألوان- قمع بلاستيكى- كمية كبيرة من الأوراق ٥٠ لفة استيكر للعلامات المائية فئة١٠٠جنيه - ١١ لفة استيكر ذهبى- ١ لفة استيكر فضى للعلامات المائية فئة ٢٠٠ جنيه- كمية من الكارتون لطباعة البطاقات والكارنيهات" كما ضبط بحوزتهم ٢٠٠ ألف جنيه عملات وطنية صحيحة.وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في تقليد العملات الوطنية وبحيازتهما الأوراق المالية المقلدة المضبوطة بقصد الترويج، وبأنهما القائمان على تقليدها باستخدام الأدوات المضبوطة، وبأن المبلغ المالى الصحيح المضبوط هو حصيلة ترويجهما مبالغ مالية مقلدة، كما اعترفا بأنهما مصدر العملات المقلدة المضبوطة فى الوقائع المشار إليها.