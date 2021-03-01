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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يعلن مساهمته بمساعدة مالية في خطة الاستجابة السنوية لليمن

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:02 م
ناصر بوريطة
ناصر بوريطة
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أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، أن الملك محمد السادس أمر بتقديم مبلغ مليون دولار للشعب اليمني، مساهمة من المملكة المغربية في الجهد التضامني الدولي لمساعدة اليمن.

وافاد بيان لوزارة الشؤن الخارجية: أن بوريطة شدد، في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى حول خطة الاستجابة السنوية لليمن، على أن المملكة المغربية، تؤكد على الأهمية القصوى للجوانب الإنسانية، بالنظر لدورها الحيوي بالنسبة للمدنيين اليمنيين، وأنه لا يمكن حل الأزمة الإنسانية في هناك إلا عبر إيجاد حل سياسي شامل ومستدام يحفظ لليمن وحدته وسيادته، وفق المرجعيات المعروفة، وقرارات مجلس الأمن الدولي،

و اضاف البيان ان بوريطة حذر من أن استمرار غياب الأفق السياسي للأزمة، فضلا عن فرض سياسة الأمر الواقع، سيفاقم لا محالة من الوضع الإنساني في اليمن الذي يشهد أزمة إنسانية غير مسبوقة تصنف كأكبر أزمة إنسانية في العالم بأرقامها المخيفة حول ملايين النازحين والمحتاجين للغذاء والدواء.

وأشار البيان إلى أن بوريطة اكد على دعم المغرب لجهود المبعوث الأممي لليمن، مارتن جريفتس، ولمساعيه الحثيثة للتوصل لاتفاق حول الإعلان المشترك الذي يتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، والشروع في استئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت، إضافة إلى ترتيبات إنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الصراع، معربا عن ترحيب ودعم المملكة المغربية للحكومة اليمنية الجديدة.

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