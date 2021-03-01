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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصادرة شيش وأكواب زجاجية ورفع 20 طن مخلفات بقرى المنيا

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:22 م
مخلفات بقرى المنيا
مخلفات بقرى المنيا
المنيا ـ على حسين
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صادرت حملة تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، شيش وأكواب زجاجية، كما واصلت حملات النظافة وتمكنت من رفع 20 طن مخلفات بالقرى التابعة لها.

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الحملات التابعة للوحدة المحلية لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا قامت بتحريز 5 شيش وكميات من الأكواب الزجاجية بأحد المقاهي بقرية صفط اللبن التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية، وتحرير محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، مع استمرار حملات النظافة بالبرجاية والتوابع وبنى أحمد الغربية والتوابع اليوم لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة كورونا.

وأضاف رضا مصطفى رئيس قرية طوخ الخيل أنه تم رفع 20 طن مخلفات وقمامة وأتربة من نقاط التجمع بقرية طوة وطوخ والتوابع، كما تم صيانة كشافات الإنارة بقريه طوخ الخيل وري الأحواض المزروعة بمدخل الصحراوي الغربي.

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