حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

حالة الطقس اليوم الثلاثاء فى مصر ٢-٣-٢٠٢١





درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض محافظات مصر





الإسكندرية العظمى ١٩ الصغري ١٢ مطروح العظمى ١٩ الصغري ١٢ السلوم العظمى ١٨ الصغري ٨ سيوة الصغري ٨

نصائح الطقس اليوم

- عدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء فى الشوارع.



- ارتداء الملابس الشتوية.



- عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو الإعلانات الموجودة فى الشوارع تحسبا إلى سقوطها.



- عدم الجلوس تحت أى إعلانات الموجودة الشوارع والطرق.



- التأكد من سلامة مساحات السيارات تحسبًا إلى سقوط الأمطار



- القيادة بحذر لمن يسير على الطرق السريعة.



- عدم الجلوس تحت أي إعلانات الموجودة الشوارع والطرق.



- تجنب المناطق التي طبيعتها تتعرض لرياح شديدة.

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وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كافة المعلومات عن حالة الطقس فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، وبالإضافة إلي أهم النصائح للمواطنين المصريين، للحفاظ على صحتهم، ومنعًا لتعرضهم لأى نزلات الإنفلونزا والبرد. وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كافة المعلومات عن حالة الطقس فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، وبالإضافة إلي أهم النصائح للمواطنين المصريين، للحفاظ على صحتهم، ومنعًا لتعرضهم لأى نزلات الإنفلونزا والبرد. العظمى ٢١ العظمى ٢١ الصغري ١٢

يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء فى مصر ٢-٣-٢٠٢١، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن طقس اليوم الثلاثاء، حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية على أن البلاد تشهد غدًا أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية، وذلك على فترات متنقلة، وتنشط الرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية، وتشهد الملاحة حالة من الاضطرابات على غرب البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج من ٢.٥ إلى ٣ أمتار.يشهد طقس اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد.ونقدم لكم أهم النصائح لعدم تعرض المواطنين لحالات الإنفلونزا والبرد، خصوصًا فى حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يجب على المواطنين تخفيف التنقل على الطرق السريعة، والتنقل يكون فى حالة الضرورة القصوى، حفاظًا على صحة المواطنين.القاهرة