رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:07 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
حسين العمدة
طباعة
يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء فى مصر ٢-٣-٢٠٢١، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن طقس اليوم الثلاثاء، حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية على أن البلاد تشهد غدًا أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية، وذلك على فترات متنقلة، وتنشط الرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية، وتشهد الملاحة حالة من الاضطرابات على غرب البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج من ٢.٥ إلى ٣ أمتار.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء فى مصر ٢-٣-٢٠٢١

يشهد طقس اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد.

ونقدم لكم أهم النصائح لعدم تعرض المواطنين لحالات الإنفلونزا والبرد، خصوصًا فى حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يجب على المواطنين تخفيف التنقل على الطرق السريعة، والتنقل يكون فى حالة الضرورة القصوى، حفاظًا على صحة المواطنين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض محافظات مصر


القاهرة
العظمى ٢١ الصغري ١٢
الإسكندرية
العظمى ١٩ الصغري ١٢
مطروح
العظمى ١٩ الصغري ١٢ 
السلوم
العظمى ١٨ الصغري ٨
سيوة
العظمى ٢١  الصغري ٨  

نصائح الطقس اليوم


- عدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء فى الشوارع.

- ارتداء الملابس الشتوية.

- عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو الإعلانات الموجودة فى الشوارع تحسبا إلى سقوطها.

- عدم الجلوس تحت أى إعلانات الموجودة الشوارع والطرق.

- التأكد من سلامة مساحات السيارات تحسبًا إلى سقوط الأمطار

- القيادة بحذر لمن يسير على الطرق السريعة.

- عدم الجلوس تحت أي إعلانات الموجودة الشوارع والطرق.

- تجنب المناطق التي طبيعتها تتعرض لرياح شديدة.

يهمك أيضًا | 

أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب عيار 21  

وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كافة المعلومات عن حالة الطقس فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، وبالإضافة إلي أهم النصائح للمواطنين المصريين، للحفاظ على صحتهم، ومنعًا لتعرضهم لأى نزلات الإنفلونزا والبرد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«التعليم» تحذر من موقع وهمي يطلب أكواد طلاب الثانوية لعرض النتيجة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

مباحثات مصرية- سودانية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية غدا

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

الصور

image description

مساعدات عينية ومادية لأسر ضحايا انهيار بئر صرف بمنزل في منفلوط

image description

اختبار محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات المؤثرة بمجال «المرأة في القيادة» عربيًا

image description

محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري

image description

«يا فرحة ما تمت».. مصرع وإصابة 5 سقطوا فى بيارة خلال زفاف بأسيوط

image description

جامعة دمياط تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

ترتيب أفضل هداف «البريمير ليج»

دراسة: انخفاض فعالية لقاح فايزر لدى الأشخاص المصابين بالسمنة

أغنى 100 أمريكى سيدفعون 78 مليار دولار بموجب «ضريبة الثروة»

إيفرتون يفوز على ساوثهامبتون 1-0 فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
التنين ليس عربيًا
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
المزيد

الثقافة

اليوم.. افتتاح معرض «طوبة.. ورقة.. مقص» للفنانة نورا بركة

عرض فيلم «ظهيرة مشتعلة» بقصر السينما فى جاردن سيتى

صلاح بيصار ناعيا رجاء إدريس: مفتاح شخصية يوسف الزوج والكاتب الكبير

«طفلتى الافتراضية» رواية تفكك أسرار الاستغلال الجنسى للقاصرات