بغداد تسجل 812 إصابة جديدة بكورونا
الإثنين 01/مارس/2021 - 10:23 م
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أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، اليوم الأحد، عن الموقف الوبائي اليومي الخاص بإصابات كورونا، حيث بلغت الإصابات 812 حالة إصابة.
وذكرت الدائرة، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة وتماثل 807 حالات للشفاء.
وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 3599 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق.
وذكرت الدائرة، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة وتماثل 807 حالات للشفاء.
وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 3599 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق.