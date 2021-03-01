رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عدد حلقات مسلسل شديد الخطورة

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:43 م
مسلسل شديد الخطورة
مسلسل شديد الخطورة
حسن أمين
طباعة
حقق مسلسل "شديد الخطورة" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي والفنانة ريم مصطفى نجاحا كبيرا خاصة بعد عرضه على قناة "CBC" الفضائية.
وانطلقت عرض أولى حلقات مسلسل "شديد الخطورة" يوم 21 فبراير الماضي، وذلك بعد أن تم عرضه في شهر يوليو الماضي على منصة watch it بواقع حلقة كل أسبوع وحقق المسلسل وقتها ردود أفعال قوية بين الجمهور.

 عدد حلقات مسلسل شديد الخطورة

يحتوي مسلسل شديد الخطورة على 7 حلقات فقط في تجربة جديدة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إنتاج مسلسلات درامية على المنصة الرقمية الخاصة بها واتش آت.

قصة مسلسل شديد الخطورة

وتدور قصة مسلسل شديد الخطورة الذي يخوض بطولته كل من الفنان أحمد العوضي، والفنانة ريم مصطفى في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق حول مهندس كومبيوتر يدعى "مالك" والذي يجسده الفنان أحمد العوضي والذي يتم اختطاف زوجته نور خلال عملية سطو مسلح على إحدى البنوك أثناء تواجدهم بالبنك ويسعى خلال أحداث وحلقات المسلسل أن يقوم بإنقاذها ولكن يكتشف في النهاية مفاجأة قوية حول اختطافها تقلب الأحداث رأسا على عقب.

أبطال وصناع مسلسل شديد الخطورة

مسلسل شديد الخطورة من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته كل من:

- أحمد العوضى
- ريم مصطفى
- رياض الخولى
- الفنان الراحل هادى الجيار
- محمود حجازى
- ناهد رشدى
- حمزة العيلى
- حسنى شتا
- خالد كمال.


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

أزمة جديدة للهاربين في تركيا.. أحمد حمدي إبراهيم يفضح أحمد عطوان

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

الأمير هاري: أخشى أن تلقى زوجتي نفس مصير والدتي

الصور

image description

مساعدات عينية ومادية لأسر ضحايا انهيار بئر صرف بمنزل في منفلوط

image description

اختبار محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات المؤثرة بمجال «المرأة في القيادة» عربيًا

image description

محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري

image description

«يا فرحة ما تمت».. مصرع وإصابة 5 سقطوا فى بيارة خلال زفاف بأسيوط

image description

جامعة دمياط تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«التعليم» تحذر من موقع وهمي يطلب أكواد طلاب الثانوية لعرض النتيجة

مباحثات مصرية- سودانية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية غدا

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"

بدء الربيع والقمر «الدودي».. 9 ظواهر فلكية في شهر مارس

دراسة: الأكاديميون الرجال أكثر إجراء للأبحاث العلمية مقارنة بالنساء

الاتحاد الإفريقى يقيم الاحتفال القارى السادس بالتغذية المدرسية

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
التنين ليس عربيًا
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
المزيد

الثقافة

حامد الناظر بعد وصوله للبوكر: «عينان خضراوان» أرهقتني نفسيًا أثناء الكتابة

قريبًا.. صدور 4 أعمال أدبية لـ عبدالرحيم كمال عن دار إنسان

الأربعاء.. علي الأعرجي يناقش مجموعاته الشعرية بالنيل الثقافية

الأربعاء.. نانيس عرفات تناقش «حلم مدام ريتا» بالنيل الثقافية