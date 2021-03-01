عدد حلقات مسلسل شديد الخطورة

قصة مسلسل شديد الخطورة

أبطال وصناع مسلسل شديد الخطورة









حقق مسلسل "شديد الخطورة" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي والفنانة ريم مصطفى نجاحا كبيرا خاصة بعد عرضه على قناة "CBC" الفضائية.وانطلقت عرض أولى حلقات مسلسل "شديد الخطورة" يوم 21 فبراير الماضي، وذلك بعد أن تم عرضه في شهر يوليو الماضي على منصة watch it بواقع حلقة كل أسبوع وحقق المسلسل وقتها ردود أفعال قوية بين الجمهور.يحتوي مسلسل شديد الخطورة على 7 حلقات فقط في تجربة جديدة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إنتاج مسلسلات درامية على المنصة الرقمية الخاصة بها واتش آت.وتدور قصة مسلسل شديد الخطورة الذي يخوض بطولته كل من الفنان أحمد العوضي، والفنانة ريم مصطفى في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق حول مهندس كومبيوتر يدعى "مالك" والذي يجسده الفنان أحمد العوضي والذي يتم اختطاف زوجته نور خلال عملية سطو مسلح على إحدى البنوك أثناء تواجدهم بالبنك ويسعى خلال أحداث وحلقات المسلسل أن يقوم بإنقاذها ولكن يكتشف في النهاية مفاجأة قوية حول اختطافها تقلب الأحداث رأسا على عقب.مسلسل شديد الخطورة من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته كل من:- أحمد العوضى- ريم مصطفى- رياض الخولى- الفنان الراحل هادى الجيار- محمود حجازى- ناهد رشدى- حمزة العيلى- حسنى شتا- خالد كمال.