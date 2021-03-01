رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمين مجلس التعاون يؤكد دعم اليمن لمواجهة ميليشا الحوثي

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:21 م
ميليشا الحوثي
ميليشا الحوثي
ا ش ا
طباعة
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الموقف الثابت لدول المجلس تجاه دعم اليمن في ظل الحكومة الشرعية، لمواجهة الميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لاسيما في العمل الإساني وتقديم المساعدات، منوهًا بعطاء دول المجلس في هذا الجانب إذ تأتي في مقدمة دول العالم على مستوى تقديم المساعدات الإنسانية لليمن الشقيق بإجمالي بلغ 28 مليار دولار منذ 2006م.

جاء ذلك في كلمته، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لإغاثة الجمهورية اليمنية للعام 2021، الإثنين، الذي نظمته الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، المنعقد في مدينة نيويورك، عبر الاتصال المرئي، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وناقش المؤتمر الوضع الإنساني باليمن، وما يعانيه الشعب اليمني جراء تعنت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وانتهاكها للقانون الدولي، وعدم استجابتها للنداءات المتكررة بضرورة إتاحة المجال للمساعدات الإنسانية للوصول إلى المدنيين المتضررين من تبعات الإنقلاب الحوثي والفوضى التي تسبب بها هذه الميليشيا الإرهابية.

وأكد المؤتمر ضرورة دعم الجهود الأممية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني وتنظيم المساعدات الدولية، ودعم الجهود المبذولة للدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.

موضوعات متعلقة

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

الصور

image description

مساعدات عينية ومادية لأسر ضحايا انهيار بئر صرف بمنزل في منفلوط

image description

اختبار محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات المؤثرة بمجال «المرأة في القيادة» عربيًا

image description

محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري

image description

جامعة دمياط تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«تعليم دمياط»: 95% أدوا امتحان الصف الأول الثانوي

الأكثر قراءة

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الحماية المدنية تسيطر على حريق بجانب دائري البساتين

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

«التعليم» تحذر من موقع وهمي يطلب أكواد طلاب الثانوية لعرض النتيجة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

بدء الربيع والقمر «الدودي».. 9 ظواهر فلكية في شهر مارس

دراسة: الأكاديميون الرجال أكثر إجراء للأبحاث العلمية مقارنة بالنساء

الاتحاد الإفريقى يقيم الاحتفال القارى السادس بالتغذية المدرسية

موعد شم النسيم 2021 | حكم الاحتفال بـ عيد شم النسيم

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
التنين ليس عربيًا
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. علي الأعرجي يناقش مجموعاته الشعرية بالنيل الثقافية

الأربعاء.. نانيس عرفات تناقش «حلم مدام ريتا» بالنيل الثقافية

هيئة الكتاب تعلن فتح باب التقدم لجائزة «أفضل كتاب»

الشاعر أحمد الشهاوى: كيف نطلب التنوير وطلاب الجامعات والمدارس لا يلتقون المفكرين والأدباء والكُتّاب؟