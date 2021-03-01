أمين مجلس التعاون يؤكد دعم اليمن لمواجهة ميليشا الحوثي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الموقف الثابت لدول المجلس تجاه دعم اليمن في ظل الحكومة الشرعية، لمواجهة الميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لاسيما في العمل الإساني وتقديم المساعدات، منوهًا بعطاء دول المجلس في هذا الجانب إذ تأتي في مقدمة دول العالم على مستوى تقديم المساعدات الإنسانية لليمن الشقيق بإجمالي بلغ 28 مليار دولار منذ 2006م.جاء ذلك في كلمته، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لإغاثة الجمهورية اليمنية للعام 2021، الإثنين، الذي نظمته الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، المنعقد في مدينة نيويورك، عبر الاتصال المرئي، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.وناقش المؤتمر الوضع الإنساني باليمن، وما يعانيه الشعب اليمني جراء تعنت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وانتهاكها للقانون الدولي، وعدم استجابتها للنداءات المتكررة بضرورة إتاحة المجال للمساعدات الإنسانية للوصول إلى المدنيين المتضررين من تبعات الإنقلاب الحوثي والفوضى التي تسبب بها هذه الميليشيا الإرهابية.وأكد المؤتمر ضرورة دعم الجهود الأممية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني وتنظيم المساعدات الدولية، ودعم الجهود المبذولة للدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.