المغرب: 3.5 مليون تلقوا التلقيح بالجرعة الأولى ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يصل 3568670 شخصا حتى اليوم.وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 132673 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية.. مضيفا أن 232980 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.وكانت المغرب قد تسلم 7 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 6 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند، ومليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.وأعلنت وزارة الصحة المغربية الأيام القليلة الماضية عن إجراء تحاليل للدم بالمؤسسات التعليمية، تشمل الطلاب من 16 إلى 18 عاما، وأيضا المسؤولين الإداريين والتربويين، في خطوة تهدف إلى محاصرة تفشي سلالات فيروس كورونا قبل خروج الوضع عن السيطرة.وكانت وزارة الصحة المغربية، قد أعلنت عن بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير الماضي للفئة العمرية من 60 إلى 64 عاما في إطار توسيع دائرة التلقيح.