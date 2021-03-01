فرنسا تسجل 379 وفاة و4703 إصابات بكورونا

أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا، اليوم الإثنين، تسجيل 379 حالة وفاة و4 آلاف و703 إصابات بفيروس كورونا على مستوى فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية.وارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 86 ألفًا و833 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 3 ملايين و760 ألفًا و671 إصابة، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية.