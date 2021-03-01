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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تنشيط السياحة»: شراء مساحات إعلانية على منصات السوشيال ميديا

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:50 م
المهندس أحمد يوسف
المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية
رامى حسين
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شارك المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في اجتماع مع أعضاء لجنة السياحة والسفر بغرفة التجارة الأمريكية عبر تطبيق «زووم».

وقدم «يوسف» عرضا تفصيليا لما قامت به الحكومة ووزارة السياحة والآثار لدعم قطاع السياحة والعاملين به منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما أشار إلى قيام الوزارة بنشر عدد من الأفلام الترويجية القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها للترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة والثرية، كما قامت بشراء مساحات إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي وبالأسواق العربية والعالمية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، بالإضافة إلى تنظيم الرحلات التعريفية للسفراء والمراسلين الأجانب واستضافة عدد من المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب والعرب لتعريفهم بالأماكن السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وأشار إلى خطة الهيئة في تنمية الوعي السياحي والأثري لدى فئات المجتمع المختلفة، كما رد المهندس أحمد يوسف على استفسارات أعضاء اللجنة عن بعض ما ورد بالعرض التقديمي، إلى جانب إيضاح عدد من النقاط المتعلقة بموقف الحملات المشتركة وفتح أسواق جديدة، وافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير.

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