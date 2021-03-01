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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بعد تشغيل «كيما 2».. أين وصلت مصر في صناعة الأسمدة؟

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:49 م
صناعة الأسمدة
صناعة الأسمدة
ميرفت فهمي
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استطاعت مصر خلال الفترة الأخيرة تحقيق تقدمًا ملحوظًا في صناعة الأسمدة وبالتحديد «اليوريا»، حيث طورت الدولة مصانع شركة كيما بأسوان وبنت مصنع كيما 2 مع الدخول في شراكة لبناء مصنع أخر في شركة النصر للأسمدة بالسويس، الأمر الذي يسمح بفتح مجالًا للتوسع في الصناعة سواء بتمويل حكومي أو بمشاركة القطاع الخاص، وهو ما أدى إلى ارتفاع صادرات الأسمدة بنسبة 5% عن ما كانت عليه عام 2019 لتصل إلى ما قيمته 1426 مليون دولار العام الماضى.

ومؤخرًا تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل مصنع «كيما 2» لإنتاج الأسمدة، وهو الذي يمثل أحد المنشآت الصناعية العملاقة في صعيد مصر، وبحسب البيانات الرسمية تبلغ طاقة مصنع «كيما 2» الإنتاجية 1200 طن يوم من الأمونيا، باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية و1575 طن يوم من اليوريا المحببة باستخدام تكنولوجيا شركة Stamicarbon كما بلغت تكلفة التطوير 11.6 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفي.

ويستهدف هذا المشروع إلى إنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعي بدلًا من التحليل الكهربائي للمياه، من أجل ترشيد استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى استخدام أحدث التكنولوجيات في صناعة اليوريا والأمونيا على مستوى العالم، وكذلك تحسين جودة المنتجات مع إضافة منتجات جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج، والتوافق مع الاشتراطات البيئية، وكذلك تنمية الصعيد وخلق فرص عمل للشباب وتوفير الأسمدة للفلاح المصري بسعر مناسب.

وتمت الخطوات التنفيذية لإنشاء أول مصنع أمونيا بالشراكة بين الشركة القابضة ممثلة في شركة النصر للأسمدة والقطاع الخاص وبدأت بالفعل بتكلفة 600 مليون دولار.

ومن المقرر أن يقام المصنع في السويس بنظام المناطق الحرة، على مساحة حوالي 460 ألف متر مربع، بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا وسيتم تنفيذه بنظام الشراكة، كما من المتوقع أن ينتج 1200 طن أمونيا يوميًا في المرحلة الأولى يتم مضاعفتها بالإنتهاء من المرحلة الثانية، وسيخصص للتصدير في المقام الأول.

ويأتي إنشاء هذا المصنع بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ويسمح بعد تعديلها بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، كنوع من تشجيع الاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

وأدت الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي إلى إعادة تشغيل مصانع الأسمدة وعودتها مرة أخرى، وتحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية 2018، وتحقيق فائض 4 مليون طن قيمة مضافة للأسمد حيث أن صناعة سماد اليوريا تعتمد على الغاز الطبيعي بشكل أساسي.

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