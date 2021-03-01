ترتيب الدورى بعد تعادل الزمالك مع وادى دجلة

يقدم لكم موقع «الكابتن» ترتيب الدورى المصرى بعد انتهاء مباراة الزمالك ووادى دجلة فى الجولة الرابعة عشر بمسابقة الدورى العام.





وأقيمت اليوم مباراتين فى الدورى، الأولى جمعت الاتحاد السكندرى بفريق انبى، وأنتهت بفوز الفريق البترولى بهدف نظيف أحرزه رامى صبرى من ضربة جزاء فى الشوط الأول، فيما انتهت مباراة الزمالك ووادى دجلة بالتعادل السلبى، وشهدت المباراة إضاعة عبدالله جمعه الظهير الأيسر للزمالك ضربة جزاء فى الشوط الثانى، تصدى لها محمد عبدالمنصف حارس وادى دجلة ببراعة







