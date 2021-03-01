ترصد جريدة "الدستور" رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"، عبر هذا التقرير، ونشرت وزارة التربية والتعليم، العديد من النماذج الارشادية، من باب التسهيل على الطلاب وسهولة فهم أسئلة الامتحانات المجمعة والموحدة، يأتي ذلك في ظل مواجهة الدولة ومؤسساتها فيروس كورونا، والمحافظة على جميع الإجراءات الاحترازية المُعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.





رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"





يمكن الاستعلام من قبل جميع الطلاب عبر هذا الرابط التالي ( اضغط هنـــا ).





خطوات تحميل النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021

ولراغبي الوصول إلى رابط وخطوات تحميل نماذج الامتحان الاسترشادي الشهادة الابتدائية "الصف السادس الإبتدائي"، على أجهزتهم الخاصة، نقدم طريقة التحميل بالتفصيل بسهولة من خلال الخطوات التالية:





1- أضغط على هذا الرابط.. من هنا





2- ستجد علامة سهم أعلى يمين الشاشة.





3- اضغط على العلامة





4- يتم تحميل النماذج تلقائيًا إلى الذاكرة.



