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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:12 م
طلبة صف السادس الابتدائى
طلبة صف السادس الابتدائى
أحمد عوض
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ترصد جريدة "الدستور" رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"، عبر هذا التقرير، ونشرت وزارة التربية والتعليم، العديد من النماذج الارشادية، من باب التسهيل على الطلاب وسهولة فهم أسئلة الامتحانات المجمعة والموحدة، يأتي ذلك في ظل مواجهة الدولة ومؤسساتها فيروس كورونا، والمحافظة على جميع الإجراءات الاحترازية المُعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"


يمكن الاستعلام من قبل جميع الطلاب عبر هذا الرابط التالي (اضغط هنـــا).

خطوات تحميل النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 

ولراغبي الوصول إلى رابط وخطوات تحميل نماذج الامتحان الاسترشادي الشهادة الابتدائية "الصف السادس الإبتدائي"، على أجهزتهم الخاصة، نقدم طريقة التحميل بالتفصيل بسهولة من خلال الخطوات التالية:

1- أضغط على هذا الرابط.. من هنا.

2- ستجد علامة سهم أعلى يمين الشاشة.

3- اضغط على العلامة

4- يتم تحميل النماذج تلقائيًا إلى الذاكرة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول


السبت الموافق 27 فبراير 2021 : اختبار (اللغة العربية) مدة الاختبار "90 دقيقة "_  اختبار ( أحياء) مدة الاختبار " 45 دقيقة ".
الإتنين الموافق 1 مارس 2021: اختبار (اللغة الإنجليزية) الأولي مدة الاختبار " 75 دقيقة " _ واختبار (جغرافيا) مدة الاختبار " 45 دقيقة ".
الأربعاء الموافق 3 مارس 2021: اختبار (الرياضيات) مدة الاختبار " 90 دقيقة "_ اختبار (اللغة الإنجليزية الثانية ) مدة الاختبار " 45 دقيقة ".
السبت الموافق 6 مارس 2021: إختبار ( الفلسفة) مدة الاختبار " 45 دقيقة " _ اختبار ( الفيزياء) مدة الاختبار " 45 دقيقة ".
الإتنين الموافق 8 مارس 2021: إختبار ( التاريخ) مدة الاختبار " 45 دقيقة " _ إختبار ( الكيمياء) مدة الاختبار " 45 دقيقة ".

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

الأحد الموافق 28 فبراير 2021: اختبار ( اللغة العربية) مدة الاختبار " 90 دقيقة " _ اختبار (الجبر والتفاضل وحساب المثلثات) مدة الاختبار " 90 دقيقة ".
الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021: اختبار (الأحياء) مدة الاختبار "60 دقيقة" _ اختبار (الفلسفة والمنطق) مدة الاختبار "60 دقيقة".
الخميس الموافق 4 مارس 2021: اختبار (اللغة الإنجليزية الثانية) مدة الاختبار "60 دقيقة" _ اختبار ( علم النفس والاجتماع ) مدة الاختبار "60 دقيقة ".

الأحد الموافق 7 مارس 2021: إختبار ( الفيزياء ) مدة الاختبار " 60 دقيقة "_ إختبار( التاريخ ) مدة الاختبار " 60 دقيقة ".


الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021 :  اختبار (اللغة الأجنبية الأولى) مدة الاختبار "90 دقيقة "– إختبار (الكيمياء) "60 دقيقة".



الخميس الموافق 11 مارس 2021 : إختبار (التطبيقات الرياضية) مدة الاختبار "75 دقيقة " – إختبار (الجغرافيا) مدة الاختبار "60 دقيقة ".

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