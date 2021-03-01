تفاصيل إحالة المتهمين بسرقة محل مصوغات وطعنه بسلاح أبيض

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية بإحالة المتهمين بمحاولة سرقة صاحب محل مصوغات ذهبية وطعنه بسلاح أبيض لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين «إسلام.م، حسام.ز، علاء.ع» عاطلين، أقروا بارتكابهم جريمة سرقة المجني «عليه.ع.م» صاحب محل مصوغات ذهبية والشروع في قتله باستخدام سلاح أبيض «مطوة».وأقر المتهمين بمراقبتهم لمسكن المجنى عليه والتأكد من وجوده بمفرده بمحل سكنه، مما دفعهم للتسلل إليه محاولين البحث عن مصوغات ذهبية داخل محل سكنه، وعندما شعر بهم المجنى عليه تعدوا عليه بالسلاح الأبيض، ولم يتمكنوا من سرقة أي مصوغات.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع تفيد بوصول صاحب محل مصوغات ذهبية مصاب بطعنه بالسلاح الأبيض وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان سلاح الجريمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.