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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تجارة الجملة تستلم الدفعة الثانية لتوريد الأرز المحلي غدًا

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:54 م
رجب شحاتة رئيس شعبة
رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز
صلاح عامر
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قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن غدا ثاني أيام الدفعة الثالثة لتوريد الأرز المحلي الأبيض بواقع 30 ألف طن من خلال 30 شركة مضارب تابعة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشركات مضارب القطاع العام مازالت حاليا تورد للأرز المحلي من خلال مضاربها وتعبئتها وتوزيعها على مخازن تجارة الجملة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال «شحاتة» في تصريح لـ«الدستور» إن التوريدات للأرز المحلي الأبيض للدفعة الثانية حتى نهاية الشهر الجاري ستصل حجم الكميات المستلمة نحو 60 ألف طن لصالح لهيئة السلع التموينية طبقا للممارسة التوريد بسعر 6500 جنيه للطن على أن يتم طرحه بسعر 8 جنيهات للكيلو ليطرح بسعر 8 جنيهات.

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