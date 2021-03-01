حفل فنى لـ«أحمد الحجار» بأوبرا الإسكندرية.. الأحد

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلًا فنيًا، للمطرب والملحن الكبير أحمد الحجار، بعد فترة غياب، في تمام الثامنة من مساء الأحد المقبل الموافق ٧ من مارس الجاري.يقدم أحمد الحجار مجموعة رائعة من أشهر أغانيه منها «عود، لملمت خيوط الشمس، قد الأحلام بحبك» وغيرها من الأغنيات التي مازالت عالقة في أذهان المصريين، بالإضافة إلى بعض الأعمال الغنائية الجديدة.يشار إلى أن الفنان أحمد الحجار يعتبر من أشهر مطربي وملحني التسعينات وله العديد من الأعمال الغنائية التي اشتهر بها في هذه الفترة ولاقت إعجاب واستحسان الجماهير، وهو ينتمي لعائلة فنية كبيرة فأخيه هو الفنان علي الحجار ووالده الفنان الكبير الراحل "إبراهيم الحجار" أحد أبرز الملحنين والمطربين، ويعد من حفظة التراث الغنائي في مصر والوطن العربي.