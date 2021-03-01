وكيل «تعليم أسوان»: منصة الامتحانات عملت بكفاءة اليوم والقادم أفضل (فيديو)

كشف الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن امتحانات اليوم تمت في سهولة ويسر لجميع الطلاب خلال الفترة الأولى والثانية وتمكنوا من أداء الامتحانات، بإجمالي نسبة ٩٩.٥٪ الدخول على المنصات الإلكترونية، موضحًا أنه ليست هناك أي ملحوظات.وبعث ''القبيصي'' عبر "الدستور"، رسالة اطمئنان لأولياء الأمور أن المنصة كانت تعمل بأعلى نسبة من الكفاءة اليوم، وأن القادم سوف يكون أفضل، مؤكدًا على أن طلاب الصف الخامس الابتدائي أدوا امتحاناتهم اليوم، وأن الطلاب كان لديهم رضا كامل عن مدى يسر الامتحان.وأوضح أن امتحانات الغد سوف تكون على نفس القدر، مستطردا: "بطمنهم أن غدًا هتكون بنفس القدر''.وأدى طلاب الصف الأول الثانوي (عام) والبالغ عددهم ٦١٠٦ امتحانهم اونلاين على أجهزة التابلت في مادة اللغة الأجنبية الأولى خلال الفترة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 و15 دقيقة صباحًا.وبدأت اللجنة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي في تمام الساعة 11 ونصف حتى 12 و15 دقيقة مساء لأداء الامتحانات لمادة الجغرافيا، طبقًا لجدول الوزارة.وتأتي أسوان من المحافظات المتاح بها الامتحانات في التاسعة صباحًا.