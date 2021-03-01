أزمة جديدة للهاربين في تركيا.. أحمد حمدي إبراهيم يفضح أحمد عطوان



لا تزال أزمة الإخوان الهاربين فى تركيا تتواصل، فى ظل سياسة القائمين على قنوات الجماعة التي تقوم على تسريح عدد كبير من العاملين بتلك القنوات الإخوانية، من أجل أن تتاح لهم سرقة أموال التمويلات التى تأتي لتلك القنوات.

واليوم، أعلن الشاعر الإخواني الهارب في تركيا أحمد حمدي إبراهيم، استقالته مما سماها "رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج"، إحدى الكيانات الداعمة لإعلاميي جماعة الإخوان الإرهابية.

وكشف في تغريدات على موقع "تويتر" فضائح عدة، قائلا: "الرابطة تتجاهل أعضاءها وتدار لحساب أصحاب المؤسسات ويتم تعطيل إقامتي و تعريضي للخطر.. لا يشرفني الانتماء إليها".

وكتب في استقالته: "أحمد عطوان أمين عام مجلس الرابطة المنتهية ولايته يعطل أوراق إقامتي الدائمة متعمدا رغم علمه بوضعي الحرج جدا ارضاء لرئيس القناة أيمن نور".

وتفاعل أعضاء الجماعة الإرهابية مع استقالته وطالب بعضهم بمناظرة علنية مع رئيس رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج وكذلك الهارب أيمن نور لسؤالهم عن تجاوزات المرحلة السابقة وتدميرهم لمستقبل الشباب بإسطنبول، على حد تعبيرهم.

وأكد بعضهم تعرضهم للسرق والاحتيال من جانب قيادات الرابطة، وكتب أحدهم: "أين فلوسي وأين أقامة أحمد حمدي إبراهيم وأين فلوس أحمد حسن الشرقاوي ولصالح من طالبتم بحبسنا".