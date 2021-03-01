الأربعاء.. علي الأعرجي يناقش مجموعاته الشعرية بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور الشاعر العراقي علي الأعرجي، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات، والذي يذاع في تمام السادسة مساء الأربعاء المقبل على شاشة النيل الثقافية.للشاعر العراقي علي الأعرجي مجموعتان شعريتان "امرأة ليست كالنساء"، و"يد أمي".تقع المجموعة الشعرية "امرأة ليست كالنساء" في 156 صفحة من القطع المتوسط، وتتضمن ثلاثًا وثلاثين قصيدة متنوعة المضمون، وتنبع من أحاسيس مختلفة ومتضاربة وجدل مع الذات، مرة بلغة الحبيبة ومرة أخرى بلغة الحبيب، وليست هناك ثوابت في الأفكار والمشاعر أو تأثر بمكان أو بلد معين، مرة تكون القصيدة شخصية جدًا تعكس صور بعيدة الخيال ومرة أخرى عن واقع معاش عن مكان محدد أو زمن محدد أو إنسان محدد، وفي أحيانٍ أخرى تعبِّر عن شعور عام. ولكن ربما يجمعها مشترك واحد وهو البحث والسؤال بقلق عن الجمال في المرأة والناس والأماكن والأزمنة والوطن.القصائد باللغة العربية الفصحى البسيطة، مما ساعد الشاعر في أن يطلق ذاته من قيودها، علَّه ينجح في مسعاه نحو اكتشاف الجمال.ومن ديوان يد أمي:قُدُسُ الأقداسِ.. يدُ أميقطراتُ الدموعِ والماءعلى يدِ أميدررٌ وألماسلأجلِ يدِ أمييُرفع الأذانُ في السماءوعلى الأرضِ تدقُ الأجراسأيتها الحياةُ.. كوني معي كيفما شئتِفأنا.. حينَ أقبِّلُ يد أميأكون ملكَ الملوكِ وسيدَ الناس.