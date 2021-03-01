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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مرشح الاشتراكيين الألمان للمستشارية يطرح برنامج الحزب لانتخابات 2021

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:25 م
انتخابات
انتخابات
وكالات
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قال أولاف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار إن برنامج حزبه للانتخابات البرلمانية المقبلة سيصمد أمام كل نقاش سياسي.
وخلال تقديمه للبرنامج الانتخابي، قال وزير المالية الألماني اليوم الإثنين إنه برنامج واثق، برنامج يرسم خطة لسنوات العشرينيات.
وأضاف نائب المستشارة إنجيلا ميركل أن هذه هي الخطة الوحيدة لحزب سيتقدم لقيادة البلاد في الانتخابات في السادس والعشرين من سبتمبر المقبل.
وأوضح شولتس أن "النقاط الرئيسية المركزية في هذا البرنامج هي المستقبل والاحترام وأوروبا".

وتعول قيادة الحزب في البرنامج على حماية المناخ كما تعد بإلغاء التأمين الأساسي لقانون هارتس الرابع بشكله الحالي وصرف دخل أساسي للمواطن بدلا منه، وصرف تأمين أساسي للطفل بدلا من بدل رعاية الطفل المعمول به حاليا.

ويسعى الحزب الاشتراكي إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى "12 يورو على الأقل لكل ساعة"، كما ينص البرنامج على تحديد السرعة القصوى على الطرق السريعة بـ130 كيلومترا في الساعة بالإضافة إلى زيادة الضرائب على أصحاب الثروات الكبيرة.

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