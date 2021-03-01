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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«رياضة الإسكندرية» تستعرض أنشطة شهر فبراير

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:17 م
الدكتورة صفاء الشريف
الدكتورة صفاء الشريف
هبه عويضه
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استعرضت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، المبادرات التي نفذتها المديرية للاهتمام بالأنشطة التي تخدم المواطن السكندري.

وأشارت المديرية في بيان لها اليوم، أنه في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، على مدار شهر فبراير العديد من الأنشطة والمبادرات وفى مختلف المجالات سواء فنية أو ثقافية أو رياضية.

واستعرضت المديرية الأنشطة والتي تضمنت: اختتام دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة وتوج مركز شباب الحرية بطلا للدوري، و١٠ مبادرات في مجالات مختلفة منها: «مبادرة شبابيك التي تخدم المكفوفين حيث يقوم على رفع الوعى الأثري للمكفوفين، ومبادرة إحياء لعبة الراكيت على شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط، ومبادرة انت تقدر التي تهدف إلى مكافحة التحرش والعنف ضد المرأة، ومبادرة تعقيم مراكز الشباب التي تنفذ بمراكز الشباب من قبل متطوعي المديرية ونفذت في مراكز كرموز والسيوف والمطار والظاهرية ومبارك، ومبادرة فراشات الجمباز بهدف اكتشاف الموهوبين في لعبة الجمباز، واستفاد منها المبادرات ما يقرب من ٧٠٠ مشارك».

كما تم تنفيذ مراكز تدريب: «الفتاة والمرأة، والأيتام، والرواد، والمعاقين، والكرة الطائرة»، استفاد من مراكز التدريب ما يقرب من ٢٥٠ مشاركا، وكذلك تم تنفيذ مشروع ألف بنت ألف حلم الذى ينفذ بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني لتنمية مهارات الفتيات في كرة القدم الخماسي ويستفيد منها ٢٥ فتاة، وتستمر التدريبات ٨ شهور.

كما يستمر تنفيذ مشروع منشطي الأحياء السكنية، فضلا عن تنفيذ المديرية ورش عمل لتعليم النحاس والخيامية والخشب ضمن ورش اندية الفتاة والمرأة، وتنفيذ ٨ مسابقات في ألعاب المضرب شارك فيها ٦٠٠ من جميع الهيئات الشبابية والرياضية.

كما نفذت ٩ أنشطة لخدمة الطلائع فنية ورياضية وثقافية شارك فيها ٨٠٠ مشارك، ليكون إجمالي المستفيدين من الأنشطة والمبادرات ما يقرب من ١٥ ألف مشارك في مختلف المجالات، فضلًا عن تنفيذ ٦ دورات تعليم مدنى للنشء والشباب بالتعاون مع اليونيسف.

وشاركت طلائع مديرية الشباب والرياضة في المسابقة الفنية كنوز مصرية النسخة السابعة بإجمالي ٣٠٠ طليع وطليعة في مجالات الموسيقى الوترية والكورال والمسرح والفن التعبيري.
 
وفي سياق آخر كما كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة لمجهوداتها في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال رقم ٢٧، كما كرم وزير الشباب والرياضة الفائزين في انتخابات برلمان الشباب نموذج محاكاة مجلس النواب.

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