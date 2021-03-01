أوتاوا تكشف خطة التعامل مع التهديدات الأمنية للاقتصاد الكندي

كشفت الحكومة الكندية، برئاسة جستن ترودو، اليوم الإثنين، عن خطة تشمل بذل الجهود لمواجهة التهديدات الاقتصادية للأمن القومي، مثل سرقة الملكية الفكرية القيمة وإلحاق الضرر بشبكات الطاقة والمعلومات الحيوية.وفي خطتها المنشورة اليوم الإثنين للعام المقبل، تقول هيئة السلامة العامة الكندية إنها ستقود التطوير الحكومي لإطار شامل للتعامل مع مجموعة واسعة من المخاطر على الرفاهية الاقتصادية لكندا.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحذر فيه الأجهزة الأمنية الكنديين من تزايد خطر قيام الدول المعادية بسرقة الأسرار التجارية ومطالبة مجرمي الإنترنت بفدية عن الملفات الحساسة التي تم سرقتها.وتقول الحكومة إنه في غضون بضع سنوات قصيرة، تطور مشهد التهديد الذي كان يهيمن عليه في يوم من الأيام بلاء الإرهاب الدولي بشكل كبير حيث قام الخصوم المحتملون بتطوير تكتيكات جديدة وعدوانية أصبح ممكنا بفضل الانتشار السريع للتكنولوجيا.ويقول خبير الأمن القومي ويسلي وارك إن الخطة الفيدرالية تتطلب تحسين جمع المعلومات الاستخبارية الاقتصادية وتقييمات التهديدات ذات الصلة، والتي ليس لها حاليا أي تركيز مركزي داخل مجتمع الأمن والاستخبارات الكندي.