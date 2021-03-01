سلوفاكيا تعلن شراء الجرعة الأولى من لقاح كورونا الروسي

أعلنت سلوفاكيا، الإثنين، شراء الجرعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V) الروسي ضد فيروس كورونا على الرغم من عدم تسجيله من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.وقال مصدر في الحكومة السلوفاكية، وفقًا لوسائل إعلام روسية، إن طائرة عسكرية من طراز سيارتان أقلعت من موسكو حاملة على متنها الجرعة الأولى من اللقاح للبلاد.وتم تسجيل اللقاح الروسي في أكثر من 35 دولة بينها بيلاروس والأرجنتين وصربيا وإيران والإمارات.