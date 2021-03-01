«ومن الحب ما قتل».. انتحار فتاة رفض أهل خطيبها تزويجهما بقنا

انتحرت فتاة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، مساء اليوم، بتناول حبوب سوس القمح لرفض أسرة خطيبها أن يتزوجها، بعدما يقرب من عامين على خطبتهما.وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد مصرع، "غادة. ا. ا، تبلغ من العمر 25 عاما"، مقيمة بمركز نجع حمادي، عقب تناولها مادة سامة تعرف بحبوب سوس القمح.تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، كشفت أن الفتاة انتحرت بتناول الحبوب السامة، بسبب رفض أسرة خطيبها زواج ابنهم منها، عقب فترة خطوبة دامت عامين، رغمًا عن رفض أسرته.التحريات كشفت أيضًا، أن الفتاة حاولت إقناع أسرة خطيبها بالموافقة على الزواج منها طيلة الفترة الماضية، إلا أن الأسرة رفضت عدة مرات فقررت الانتحار، فيما قد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.