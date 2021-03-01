رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المحامي الدولي محمد حمودة يكشف أكاذيب «هيومن رايتس» حول «قضية فيرمونت»

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:07 م
جريدة الدستور
طباعة
أصدر المحامي الدولي الدكتور محمد حمودة بيانًا صحفيًا اليوم، موجهًا إلى جميع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية بصفته محامي الضحية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «قضية فيرمونت» قال فيه «لقد أفزعنا أنا والضحية ما قرأناه من محاولات تستهدف المساس بالسلطات المصرية والنيابة المصرية من خلال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش والادعاء الكاذب بأن النيابة العامة تتقاعس في التحقيق حول هذه القضية.

وأشار إلى أنَّ هذا الادّعاء بعيد تمامًا عن الصحة ومخالف للحقيقة قائلًا: «إنني وبصفتي محامي الضحية كما أنّه لا يستطيع أحد أن يزايد على أمانتي، فإنني أوضح للرأي العام أنَّ الدولة هي أول مَن قام بالتحرك من أجل الحصول على حق الضحية وذلك ممثلًا في المجلس القومي للمرأة الذي تقدَّم بالبلاغ، فضلًا عن ذلك فإنَّ الدولة هي التى كلفتني بالدفاع عن الضحية حتى تأخذ الضحية حقها وبما يكفله لها عدالة القضاء».

ولفت الدكتور محمد حمودة إلى أنَّ كل ما قد تسبب في إعاقة التحقيقات يتمثل في بُعد المسافة الزمنية بين حدوث الواقعة والتقدّم بالبلاغ والتحقيق في شأنها فالقانون المصري يتم تطبيقه بعدالة مطلقة، وقد قامت بالفعل النيابة العامة بدورها كاملة في التحقيقات، حيث إنها استمعت إلى جميع الشهود ورغم أن «الشريط» الذي يحوي الواقعة توجد منه أجزاء صغيرة ولكن الشهود شهدوا برؤيته، وهو ما دفع النيابة العامة للتصدي لتلك القضية وإلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين وطلبت من الإنتربول الدولي القبض على بعض الهاربين، وهو ما حدث بالفعل حيث تم ضبط ٣ منهم في بيروت وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة المصرية التي قامت بحبسهم جميعًا علي ذمة القضية.

وأكد المحامى الدولي الدكتور محمد حمودة في البيان أنَّ محاولات منظمة «هيومن رايتس ووتش» المساس بالسلطات المصرية ترفضها الضحية وأسرتها ويرفضها محاموها موجهًا كلامه إلى منظمة هيومن رايس ووتش قائلًا: «ارفعوا أيديكم عن مصر وارفعوا أيديكم عن النيابة العامة المصرية التي قامت بدورها كاملًا».

وأوضح المحامى الدولي أنَّ ما قالته المنظمة بحبس بعض الشهود هو أمر مغلوط فالنيابة المصرية العامة أمينة على الشعب كما أننا نثق ثقة مطلقة في النيابة العامة وفي قراراتها التى تصب في الصالح العام ونثق تمامًا في أمانتها ونزاهتها أما المتهمون وهم الشهود الأربع فقد تم الاستماع إلى أقوالهم وتم الإفراج عنهم ولم يتم حبسهم على الإطلاق.

واختتم المحامي الدولي الدكتور محمد حمودة البيان بقوله: « أهيب بمنظمة هيومن رايتس ومثيلاتها من المنظمات الدولية عدم الاستماع إلى الدعاوى الكاذبة من جماعة الإخوان والمحرضين ضد مصر»، وطالبهم قبل التعرُّض إلى هذه القضية فإنّه كان يجب عليهم الرجوع إليه بصفته محامي الضحية والمسئول مسئولية كاملة عنها وعن حقوق أسرتها.

وأضاف أنَّه كان الأولى أن تقوم المنظمة بمساعدة النيابة العامة المصرية بتقديم معلومات عن الهاربين من العدالة خارج مصر، والذين يتم إيوائهم في أمريكا بدلًا من الهجوم علي من يقومون بأداء عملهم بشرف ونزاهة.

موضوعات متعلقة

زوجة أيمن نور تفضح إعلاميي الإخوان

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

رئيس جامعة المنصورة يشارك مناقشة باحثة ماجستير من أبناء مركز ذوى الإعاقة

الصور

image description

مساعدات عينية ومادية لأسر ضحايا انهيار بئر صرف بمنزل في منفلوط

image description

اختبار محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات المؤثرة بمجال «المرأة في القيادة» عربيًا

image description

محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري

image description

جامعة دمياط تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«تعليم دمياط»: 95% أدوا امتحان الصف الأول الثانوي

الأكثر قراءة

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الحماية المدنية تسيطر على حريق بجانب دائري البساتين

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

«التعليم» تحذر من موقع وهمي يطلب أكواد طلاب الثانوية لعرض النتيجة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

بدء الربيع والقمر «الدودي».. 9 ظواهر فلكية في شهر مارس

دراسة: الأكاديميون الرجال أكثر إجراء للأبحاث العلمية مقارنة بالنساء

الاتحاد الإفريقى يقيم الاحتفال القارى السادس بالتغذية المدرسية

موعد شم النسيم 2021 | حكم الاحتفال بـ عيد شم النسيم

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
التنين ليس عربيًا
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. علي الأعرجي يناقش مجموعاته الشعرية بالنيل الثقافية

الأربعاء.. نانيس عرفات تناقش «حلم مدام ريتا» بالنيل الثقافية

هيئة الكتاب تعلن فتح باب التقدم لجائزة «أفضل كتاب»

الشاعر أحمد الشهاوى: كيف نطلب التنوير وطلاب الجامعات والمدارس لا يلتقون المفكرين والأدباء والكُتّاب؟