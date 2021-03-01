المحامي الدولي محمد حمودة يكشف أكاذيب «هيومن رايتس» حول «قضية فيرمونت»

أصدر المحامي الدولي الدكتور محمد حمودة بيانًا صحفيًا اليوم، موجهًا إلى جميع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية بصفته محامي الضحية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «قضية فيرمونت» قال فيه «لقد أفزعنا أنا والضحية ما قرأناه من محاولات تستهدف المساس بالسلطات المصرية والنيابة المصرية من خلال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش والادعاء الكاذب بأن النيابة العامة تتقاعس في التحقيق حول هذه القضية.وأشار إلى أنَّ هذا الادّعاء بعيد تمامًا عن الصحة ومخالف للحقيقة قائلًا: «إنني وبصفتي محامي الضحية كما أنّه لا يستطيع أحد أن يزايد على أمانتي، فإنني أوضح للرأي العام أنَّ الدولة هي أول مَن قام بالتحرك من أجل الحصول على حق الضحية وذلك ممثلًا في المجلس القومي للمرأة الذي تقدَّم بالبلاغ، فضلًا عن ذلك فإنَّ الدولة هي التى كلفتني بالدفاع عن الضحية حتى تأخذ الضحية حقها وبما يكفله لها عدالة القضاء».ولفت الدكتور محمد حمودة إلى أنَّ كل ما قد تسبب في إعاقة التحقيقات يتمثل في بُعد المسافة الزمنية بين حدوث الواقعة والتقدّم بالبلاغ والتحقيق في شأنها فالقانون المصري يتم تطبيقه بعدالة مطلقة، وقد قامت بالفعل النيابة العامة بدورها كاملة في التحقيقات، حيث إنها استمعت إلى جميع الشهود ورغم أن «الشريط» الذي يحوي الواقعة توجد منه أجزاء صغيرة ولكن الشهود شهدوا برؤيته، وهو ما دفع النيابة العامة للتصدي لتلك القضية وإلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين وطلبت من الإنتربول الدولي القبض على بعض الهاربين، وهو ما حدث بالفعل حيث تم ضبط ٣ منهم في بيروت وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة المصرية التي قامت بحبسهم جميعًا علي ذمة القضية.وأكد المحامى الدولي الدكتور محمد حمودة في البيان أنَّ محاولات منظمة «هيومن رايتس ووتش» المساس بالسلطات المصرية ترفضها الضحية وأسرتها ويرفضها محاموها موجهًا كلامه إلى منظمة هيومن رايس ووتش قائلًا: «ارفعوا أيديكم عن مصر وارفعوا أيديكم عن النيابة العامة المصرية التي قامت بدورها كاملًا».وأوضح المحامى الدولي أنَّ ما قالته المنظمة بحبس بعض الشهود هو أمر مغلوط فالنيابة المصرية العامة أمينة على الشعب كما أننا نثق ثقة مطلقة في النيابة العامة وفي قراراتها التى تصب في الصالح العام ونثق تمامًا في أمانتها ونزاهتها أما المتهمون وهم الشهود الأربع فقد تم الاستماع إلى أقوالهم وتم الإفراج عنهم ولم يتم حبسهم على الإطلاق.واختتم المحامي الدولي الدكتور محمد حمودة البيان بقوله: « أهيب بمنظمة هيومن رايتس ومثيلاتها من المنظمات الدولية عدم الاستماع إلى الدعاوى الكاذبة من جماعة الإخوان والمحرضين ضد مصر»، وطالبهم قبل التعرُّض إلى هذه القضية فإنّه كان يجب عليهم الرجوع إليه بصفته محامي الضحية والمسئول مسئولية كاملة عنها وعن حقوق أسرتها.وأضاف أنَّه كان الأولى أن تقوم المنظمة بمساعدة النيابة العامة المصرية بتقديم معلومات عن الهاربين من العدالة خارج مصر، والذين يتم إيوائهم في أمريكا بدلًا من الهجوم علي من يقومون بأداء عملهم بشرف ونزاهة.