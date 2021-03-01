بريطانيا: جرعة واحدة من لقاح كورونا تخفض نسبة دخول المستشفيات

كشفت دراسة أن جرعة واحدة من لقاح شركة فايزر أو استرازينيكا المضادان لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، يمكنها خفض حالات دخول المستشفيات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن70 عاما، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين.ونقلت بلومبرج عن نائب رئيس هيئة الصحة العامة في انجلترا جوناثان فان تام قوله، في مؤتمر صحفي في لندن اليوم، إن تقريرا نشرته الهيئة كشف أيضا أن جرعة واحدة من اللقاح تقلل فرص تعرض الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ70 للمرض.