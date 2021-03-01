السعودية: 86% انخفاضًا في إصابات كورونا بالمدينة المنورة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، نجاح الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية التي طبقتها الوزارة في خفض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المدينة بنسبة تتجاوز 86%، منوهًا بالدور الفعّال للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لدعم جهود تطويع التقنية في التحكم بالوباء وما صاحبه من تشديد الإجراءات الاحترازية وضرورة إثبات الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا في مقار الأعمال الحكومية والخاصة والأسواق والمراكز التجارية.وأوضح العبدالعالي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) أن تجربة مكافحة فيروس كورونا في المدينة المنورة من خلال استخدام التقنية تُعد من أبرز التجارب الناجحة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث أسهمت بشكل فاعل في تقليل مخاطر تسارع التفشي والانتشار الوبائي في أقل من شهرين، بعدما كانت تمر منطقة المدينة المنورة بمنحنيات وبائية تُنذر بمخاطر بلوغ بعض مدنها ومحافظاتها لبؤر تفشيات وتزايد في عدد الحالات المصابة نتيجة تهاون البعض بالتدابير الاحترازاية.وأعرب عن أمله في أن تسهم تجربة إثبات الحالة الصحية عن طريق "توكلنا" في خفض عدد الإصابات المسجّلة في عدد من مناطق المملكة حاليًا خاصة منطقتي الرياض والشرقية اللتين تشهدان عودة الارتفاعات في تسجيل الإصابات مهيبًا بجميع المواطنين والمقيمين بأهمية تحميل وتفعيل تطبيق "تباعد" الذي يعمل على جمع المعرفات العشوائية لمفعلي التطبيق خلال تواجدهم في مكان واحد بناءً على مدة اللقاء ومسافة التقارب وتخزينها لمدة 14 يومًا، وحال تأكدت إصابة أي منهم بفيروس كورونا خلال تلك المدة، يقوم الشخص المصاب بإرسال بلاغ عن إصابته، مبينًا أن المملكة هي الدولة الثالثة عالميًا في استخدام هذه التقنية وتعميمها على الجمهور.