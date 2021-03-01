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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

هيئة الكتاب تعلن فتح باب التقدم لجائزة «أفضل كتاب»

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:07 م
هيثم الحاج
هيثم الحاج
جمال عاشور
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أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د. هيثم الحاج على، فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته (52) لعام 2021، وذلك منذ الإعلان عنها وحتى آخر مارس 2021.

وتفتح هيئة الكتاب باب المسابقة فى ١١ فرعًا منها 9 للكبار: الرواية – القصة القصيرة – شعر الفصحى – شعر العامية – المسرح – النقد الأدبى – الدراسات الإنسانية – الطفل – الكتاب العلمى.

بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن ٣٥ هما الإبداع الأدبى والعلوم الإنسانية.

فضلًا عن أربعة جوائز أخرى تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى وهى جائزة أفضل كتاب فى التراث مع دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومى للترجمة، وأفضل كتاب فى مجال السينما مع أكاديمية الفنون.

يشترط أن يكون المؤلف مصري الجنسية، وألا يكون الكتاب مترجمًا باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، أن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2020، ويتقدم المؤلف بصفة شخصية بثلاث نسخ من الكتاب المرشح يتم تسليمها بمقر الهيئة بكورنيش النيل، ويقوم المتقدم بتوقيع إقرار بأن العمل المتقدم طبعة أولى ولم يحصل على جائزة أخرى، وأنه لم يفز بالجائزة فى الثلاث سنوات المنقضية ويرفق بصورة من بطاقة الرقم القومى.

وسوف يتم الإعلان عن الفائزين، وتوزيع الجوائز فى حفل معرض القاهرة الدولى للكتاب (52).

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