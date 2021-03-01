حمدوك يبحث خطوات خروج «يوناميد» من الأراضي السودانية

بحث رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الدعم الميداني أتول كاري الخطوات المتعلقة بتصفية وخروج بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد"، واستلام بعثة "يونتامس" لمهامها.ذكرت الحكومة السودانية، في بيان اليوم، أن كاري أشار خلال اللقاء، إلى تبدُّل دور السودان من مُستقبِل لبعثات حفظ الأمن، بأن يصبح مشاركا في بعثات الأمم المتحدة المحتملة لحفظ الأمن بمختلف الدول.وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشئون الدعم الميداني، أن الحكومة السودانية تسلمت من بعثة اليوناميد خمسة مواقع بولايات دارفور حتى اليوم، مؤكدا أن كل المواقع التي تقوم البعثة بإخلائها سيتم الاستفادة منها للمجتمعات المحلية وستخصص للأغراض المدنية.وانتهى تفويض عمل بعثة يوناميد بالسودان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في 31 ديسمبر من العام الماضي، ومن المُقرر أن تُكمل بعثة اليوناميد خروجها من السودان بتاريخ 30 يونيو 2021، فيما تم إنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال السياسي في السودان (يونتامس) بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2425) تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.