موسكو: اتخذنا كل الإجراءات لضمان عمل الدبلوماسيين الأوكرانيين

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استغرابها من رد فعل أوكرانيا على حادثة الاعتداء على موظف في القنصلية الأوكرانية في بطرسبورج، فيما اتخذت روسيا كل الخطوات الضرورية بهذا الصدد.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان أوردته وسائل إعلام روسية: "نحن ندين بحزم هذا الاعتداء، ونرفض كل الأعمال المخالفة للقانون بحق المؤسسات الدبلوماسية والقنصلية أينما كانت"، مضيفة: "نتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان عملها الطبيعي والآمن على الأراضي الروسية وفقًا لأعراف القانون الدولي".يذكر أن حارس القنصلية الأوكرانية في مدينة سان بطرسبورج الروسية تعرض لحادث طعن يوم 19 فبراير الماضي، وتم تقديم المساعدة الطبية له، وألقت أجهزة الأمن الروسية القبض على منفذ الاعتداء وبعد أيام من ذلك قدم الجانب الأوكراني احتجاجًا بشأن الحادث وطالب بإجراء تحقيق شامل.