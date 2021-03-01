خارجية عمان تؤكد دعم السلام الشامل في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، ووزير خارجية إسرائيل غابي أشكينازي، المواقف العُمانية الداعمة لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط عبر المفاوضات المباشرة، وحل الدولتين لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما وزير الخارجية العماني، اليوم الإثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.