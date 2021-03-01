انتعاشة فى الريف.. «حياة كريمة» تعيد الروح لأهالى القرى

الغربية.. أهالى دمنهور الوحش: مدرستان وسوق حضارية وإدخال الغاز الطبيعى

البحيرة.. سكان سنهور: العدالة الاجتماعية تتحقق.. وأعمال الرصف بدأت بالفعل

الإسكندرية.. رفع كفاءة منازل الفقراء ودعم المشروعات الصغيرة

كفرالشيخ.. «البصراط» تنتظر أعمدة الإنارة

مع مطلع عام ٢٠١٩ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «حياة كريمة» لتغيير واقع المصريين وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية فى قرى ونجوع محافظات مصر، مع مراعاة أولوية احتياجات كل مركز وقرية على مستوى الجمهورية، وذلك قبل أن تتحول المبادرة إلى مشروع قومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» فى يناير الماضى.وكانت الأولوية لمد خطوط شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، وهو القطاع الذى شهد طفرة حقيقية فى قرى الجمهورية، من خلال مد خطوط جديدة أو رفع كفاءة وإحلال القديمة، من أجل حماية صحة وأرواح المواطنين بما يعود عليهم بالنفع ويضمن الحياة الكريمة للأسر المصرية.وخلال عامين أنجزت المبادرة خلال المرحلة الأولى نجاحات ضخمة وملموسة فى ١١ محافظة، بتنفيذ ما يقرب من ٤٩٠ مشروعًا من قائمة مستهدفة قوامها ٦٢٥ مشروعًا، تشمل صيانة وإحلال وتجديد المنازل المتهالكة ومد خطوط الصرف الصحى ومياه الشرب.عبر أهالى قرية دمنهور الوحش، التابعة لمركز زفتى، بمحافظة الغربية، عن فرحتهم بإدراج قريتهم ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدين أن المبادرة ستنتشلهم من سنوات الإهمال الذى عانوا منه فى ظل حرمانهم من أغلب الخدمات.وقال حامد سلطان، من أهالى دمنهور الوحش، إن القرية بحاجة ماسة إلى مدرستين للتعليم الأساسى، لخفض نسب الكثافة بالمدارس الحالية، إلى جانب تشغيل الوحدة الصحية بالقرية ومركز صحة الأسرة الذى يمتلك أجهزة حديثة ولكن غير مستغلة، إضافة إلى إحلال وتجديد مكتب البريد، وإعمار المنازل العشوائية، وتدشين مشروع خدمى ينقذ العمالة غير المنتظمة، ورصف الشوارع الرئيسية للقرية وطريق زفتى ببركة السبع، وهو الطريق الرئيسى المؤدى للقرية.وقال حمد طه البلكيمى، من أهالى القرية، إن السكان يأملون فى إدراج باقى شوارع وحارات القرية ضمن مشروع الصرف الصحى، مع إحلال وتجديد شبكتى الكهرباء والمياه، وإدخال الغاز الطبيعى للقرية، وإنشاء خط مواصلات وموقف منتظم داخل القرية يربطها بالمركز والقرى المجاورة، وإنشاء مركز شباب متطور بها، واستحداث مكتب بريد بدلًا من المتهالك وتزويد القرية بماكينات ATM.وطالبت عبير رضا، بإنشاء منظومة نظافة شاملة منتظمة، وسوق خضار حضارية بدلًا من السوق العشوائية الموجودة حاليًا، على أن يكون مكانها فوق الجزء المغطى من المصرف، مع تغيير محولات الكهرباء المتهالكة للحد من مشكلات انقطاع التيار.وتعمل مبادرة «حياة كريمة» فى ٥٤ قرية، و٨٨ عزبة تابعة لها بمركز زفتى محافظة الغربية، وأعلنت زينب سامى، المنسق العام للمبادرة بالمحافظة، عن توريد مواسير الصرف الصحى لقرية ميت النور تمهيدًا للبدء فى أعمال بشبكة الصرف الصحى بالقرية.وأضافت أنه تم توزبع ٦٠ ألف جنيه ضمن قافلة اجتماعية بقرية دهتورة تستفيد منها ٣٠٠ أسرة، كما تم تقديم ٣ أجهزة عرائس تشمل أجهزة ومفروشات لكل عروس، كذلك تم تقديم شنط مواد غذائية بقيمة ١٢٠ جنيهًا لـ٣٠٠ أسرة، وكذلك تنفيذ قافلة طبية وصرف العلاج للحالات بالمجان بتكلفة بلغت ٣٧ ألف جنيه.وقال عبدالوهاب الخضرى، مساعد المنسق العام للمبادرة بالغربية، إن الأعمال تنفذ فى قطاعين مهمين من قرى المركز، هما قطاع سنبو الكبرى وقطاع نهطاى، ويشمل القطاعان ١٥ قرية، وبدأت أعمال تركيب شبكات الصرف الصحى فى القطاع الأول، وفى القطاع الثانى أعمال مد خطوط الغاز.وتهتم المبادرة بتطوير الريف المصرى على أكثر من مرحلة، وتتضمن المرحلة الأولى تطوير مركز زفتى بالكامل الذى يحتوى على ٩ قرى رئيسية، و٥٤ قرية صغيرة و٨٨ تابعًا، وتم تشكيل فرق عمل عقدت اجتماعات مع كل الشركات الخاصة بتطوير المرافق ورصد احتياجات كل قرية، وحوارات مجتمعية مع أهالى القرى لمعرفة تطلعاتهم وأحلامهم ومشاكلهم الداخلية.حققت المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» نجاحًا كبيرًا فى البحيرة، حيث شملت ثمانى قرى بنطاق المحافظة، بواقع ٦ قرى بمركز ومدينة أبوالمطامير، هى: «زاوية صقر والياسينية والمهدية والرابعة بذور وعبدالحليم محمود وأحمد بدوى»، إضافة لقرية على مبارك بوادى النطرون وقرية الخرطوم بمركز بدر.وجرى تدشين المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» فى أكتوبر الماضى، لتشمل ١٧ قرية فى ٦ مراكز بالمحافظة، لتنفيذ ٢٠٨ مشروعات بتكلفة تقدر بمليار و٢٥٠ مليون جنيه بمراكز دمنهور وأبوحمص وكفرالدوار وحوش عيسى وأبوالمطامير ووادى النطرون.وقال إبراهيم حبليزة، من أهالى قرية سنهور بمركز دمنهور، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أحدث تغييرًا كبيرًا فى حياة المواطنين فى المدن والأرياف. وأضاف: «حياة كريمة اسم على مسمى، فهى فعلًا تضمن الحياة الكريمة لكل مواطن، تحديدًا فى قرى الريف التى عانت كثيرًا خلال الفترة الماضية، وتردت فيها الخدمات».وقال محمود الهوارى، من السكان، إنه فخور بما يحدث على أرض الواقع من تطوير وإدراج لجميع الخدمات التى تخص المواطنين من خلال مبادرة حياة كريمة، التى يعتبرها «طوق النجاة» من تردٍ أو انعدام للخدمات داخل الريف المصرى.وأضاف: «المبادرة تشمل كل ما يهم القرى من خدمات، والرئيس السيسى وضع يده على الجرح الذى يعانى منه المواطن داخل الريف».وأكد سند حسن إسماعيل، من أهالى القرية، أن «الرئيس عبدالفتاح السيسى ومن خلال مبادرة حياة كريمة انتشل القرية من الإهمال والمعاناة بتطوير وإدراج جميع الخدمات للأهالى، بداية من إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، ومكتب البريد ومركز الشباب، ورصف وإنارة الطرق الداخلية».وأضاف: «إدخال جميع الخدمات يسير بخطى ثابتة من خلال تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية، بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كل المقومات والخدمات وتلبية الاحتياجات لمواطنيها ورفع الأعباء عن كاهلهم».وقالت أميرة شعبان، إن الرئيس «مواطن مصرى قبل أن يكون مسئولًا، يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال المشروعات التى تجرى على أرض الواقع».وأضافت: «حياة كريمة قضت على الكثير من المشكلات التى كانت تواجهنا خلال السنوات الماضية، وبدأنا نشاهد أعمال رصف للطرق، كما عادت شوارعنا مضيئة نظيفة».وكشف نبيل عبدالقادر، رئيس مجلس القرية، عن أن مبادرة «حياة كريمة» بمثابة الهدية التى يقدمها الرئيس السيسى للشعب المصرى، الذى عانى خلال الفترة الماضية من الإهمال وتردى جودة المرافق والخدمات.وأضاف: «مبادرة الرئيس حياة كريمة تقضى على الإهمال وتتيح جميع الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحى وتطوير لمراكز الشباب وإنارة ورصف».وأكد «عبدالقادر»، لـ«الدستور»، أن جميع الخدمات التى تم إدراجها سيتم العمل بها فى جميع القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية بسنهور، مشيرًا إلى أن مجلس قرية سنهور يشمل ٨ عمديات تم إدراجها فى برنامج حياة كريمة، لافتًا إلى أنه سيتم إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحى ومركز الشباب ومكتب البريد ورصف الطرق.وأشار «عبدالقادر» إلى أن خطة إدراج الخدمات من خلال مبادرة «حياة كريمة» تتم عن طريق التشاور مع المحافظة ومجلس المدينة، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى.كشف محمد شعبان، منسق مبادرة «حياة كريمة» بالإسكندرية، عن أن المبادرة ستتولى تطوير مركز برج العرب القديم و٣ قرى رئيسية تابعة له «بهيج وأبوصير والغربانيات» تتبعها ٤٨ قرية و١٠ نجوع، عبر تنفيذ مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة المنازل المتهالكة ودعم المشروعات الصغيرة.وقال «شعبان»، لـ«الدستور»، إن المبادرة ستبدأ عملها بمشروعات البنية التحتية، التى تضم تطوير شبكات الصرف الصحى والمياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت، إذ تجرى دراسة الأماكن التى سيجرى تنفيذ المشروعات بها.وأضاف أنه- بالتزامن- يجرى حصر المنازل التى تستحق الاستفادة من مبادرة «سكن كريم»، بمعرفة لجنة مشكلة من مؤسسة «حياة كريمة» ومديرية التضامن الاجتماعى وشباب البرنامج الرئاسى، تمهيدًا لتنفيذ أعمال الترميم وبناء الأسقف.وأكد أن «حياة كريمة» ستتولى كذلك تطوير ورفع كفاءة المدارس بالقرى المدرجة بالمبادرة، مع رفع كفاءة الوحدات الصحية ودراسة زيادة عددها، مشيرًا إلى أن مشروعات المبادرة تتضمن- كذلك- دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فضلًا عن تنفيذ حملات التوعية، وتطوير المنظومة الثقافية فى تلك القرى، بجانب إنشاء فصول لمحو الأمية.من جهته، قال محروس فهمى محمد، ٤١ سنة، عامل يومية، مقيم بقرية بهيج ببرج العرب، إن مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى حققت نجاحًا كبيرًا، وأخرجت البسطاء من ظلمات الفقر إلى نور «الحياة الكريمة».وأضاف «محمد» أن معظم أهالى القرية فقراء، ويريدون عيش حياة آدمية، فى سكن ملائم، ويريدون تطوير البنية التحتية للقرية، وهذا ما تفعله مبادرة «حياة كريمة»، التى ستتولى رصف الطرق وإنشاء مركز طبى ليخدم الأهالى.وأكد أنه يحلم بأن يسكن بيتًا يحميه من برد الشتاء والأمطار، لافتًا إلى أنه أنجب ٥ أطفال، وأنه يستأجر مسكنًا متهالكًا، لذا جرى إدراج اسمه فى مبادرة «حياة كريمة». وتابع: «الأمطار تتسبب فى غرق المنزل، بسبب تهالك السقف، وأطالب المسئولين بتوفير مسكن مناسب لى ولأبنائى، وأشكر الرئيس السيسى على هذه المبادرة، التى تنقذ القرى النائية».أعرب أهالى قرية البصراط، التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، عن سعادتهم لإدراج قريتهم ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لإنقاذهم من أيدى الإهمال.وقال أحمد سامى، أحد شباب القرية، إن الشوارع تعانى من طفح مياه الصرف الصحى، وانبعاث الروائح الكريهة، مشيرًا إلى أن الأهالى فى انتظار «حياة كريمة» لتنفيذ مشروع الصرف الصحى.وقال السيد حمدى، أحد الأهالى، إن هناك مشروعًا للصرف الصحى منذ سنوات لكنه لم ينته، ما يزيد من معاناة الأهالى خاصة فى فصل الشتاء، حيث تتراكم المياه فى الشوارع، وتدخل المنازل أحيانًا.وذكر محمد عبدالخالق، أحد السكان، أن أعمدة الإنارة فى القرية أصبحت متهالكة وتشكل خطرًا على الأهالى، خاصة الأطفال، مطالبًا بتجديدها وإحلالها فى أسرع وقت ممكن، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لإدراج قريته ضمن المبادرة. وتستهدف المبادرة تطوير ١٨ قرية و١٨٧ تابعًا بمركز مطوبس، ضمن مبادرة الرئيس لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية لتلك القرى والكفور والنجوع، ولتغيير واقع الحياة لمواطنيها إلى الأفضل على نحو شامل لمواكبة الجهود التنموية الشاملة لكل القطاعات بالدولة.