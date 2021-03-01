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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية تتعهد بإصلاحها

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:01 م
التجارة العالمية
التجارة العالمية
وكالات
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تعهدت المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا في أول كلمة لها بعد توليها المنصب بإصلاح المنظمة، دون تقديم أي تفاصيل عن كيفية تغيير الطريقة التي تعمل بها المنظمة منذ سنوات.

وقالت أوكونجو إيويالا التي خاضت حملتها الانتخابية للفوز برئاسة المنظمة على أساس أنها تأتي من خارج دائرة خبراء منظمة التجارة العالمية: إنه ينبغي على الدول الأعضاء التركيز على تحسين مستوى معيشة الناس العاديين، وتوفير وظائف جيدة للباحثين عن وظيفة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوكونجو إيويالا قولها في تصريحات نشرها موقع المنظمة: إن المنظمة لا يجب أن تواصل عملها كالمعتاد، مضيفة "علينا تغيير طريقتنا من المناقشات وطرح الأسئلة إلى تحقيق نتائج".

وأشارت بلومبرج إلى أن النهج الأولي الذي تتبناه المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية، يعكس في الوقت نفسه أسلوب سلفها البرازيلي روبرتو أزفيديو الذي كان يعطي أولوية للنقاش حول الثمار القريبة للاتفاقات خلال المؤتمرات الوزارية للمنظمة، مع السعي وراء "حلول مؤقتة" و"خطط عمل" للمناقشات طويلة المدى حول القضايا الخلافية.

كانت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية قد وافقت في منتصف الشهر الماضي على تعيين خبيرة الاقتصاد النيجيرية أوكونجو إيويالا مديرا للمنظمة.

وأصبحت أوكونجو إيويالا هي أول شخص أفريقي وأول امرأة تشغل منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف.

وأعلنت منظمة التجارة العالمية أن مندوبي الدول الأعضاء بالمنظمة وعددها 164 دولة صادقوا على تعيين أوكونجو-إيويلا اليوم بإجماع الآراء.

تتولى وزيرة المالية النيجيرية سابقا ومديرة البنك الدولي سابقا رئاسة منظمة التجارة العالمية في وقت تعاني فيه التجارة العالمية من جراء جائحة كورونا ومن التوترات بين الاقتصادات الكبرى.

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