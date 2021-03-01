السعودية وفرنسا تبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الحرس الوطني السعودي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين في الرياض، السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي والوفد المرافق له.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى، ومن الجانب الفرنسي الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالمملكة العميد ركن جان كريستوف غرديه.