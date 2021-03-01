الأردن يجيز الاستخدام الطارئ للقاح «جونسون آند جونسون»

قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردني، الدكتور نزار مهيدات، اليوم الإثنين، إن المؤسسة أجازت الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية (بترا): أن لقاح "جونسون آند جونسون" يعتبر اللقاح الرابع الذي تجيزه المؤسسة بعد لقاح "فايزر" و"سينوفارم" و"أسترازينكا".