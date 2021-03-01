«معارك لا تنتهي».. كتاب جديد لـ مصطفى بكري عن دار كنوز
الإثنين 01/مارس/2021 - 08:58 م
صدر مؤخرا كتاب مذكرات الكاتب الصحفي مصطفي بكري بعنوان "معارك لا تنتهي"، عن دار كنوز للنشر.
يتناول الكاتب معاركه من أول معركة لطالب الثانوية دفاعًا عن صورة جمال عبدالناصر التي تم نزعها من على مبنى السد العالي، والتي خاضها بالمراسلة مع صحيفة "أخبار اليوم"، مرورًا بمعركة قطار الدرجة الثالثة مع اللصوص والمحتالين، و"صاحب الكرش" الذي "لهف" غذاءه، وضيق الخناق عليه، ومدد رجليه بطريقة أثارت غضبه، ثم ختمها "برفسة" من قدميه وهو نائم يتمطى، ووصولًا إلى معارك الصحافة والسياسة والإعلام، وأيامه في سجون السادات.
يحكي الكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكري في هذا الكتاب، تفاصيل رحلته الصاخبة مع الحياة، بحلوها ومرها، سواء منذ كان طفلًا وصبيًا يافعًا في قرية "العدوى" بقنا، وصولًا إلى القاهرة.. هي رحلة بالفعل من المعارك التي لا تنتهي، والتي غلب عليها طابع العمل العام، بأشكاله كافة، منذ البدايات الأولى، وحتى اللحظة الراهنة.
في هذا الكتاب يحكي مصطفى بكري عن والده الذي كان يحضر "بطاريات جديدة" في انتظار خطب عبدالناصر، وأمه التي طالما سألته مرارا وتكرارا "هو مين لينين" أبو نص دقن ده؟ وليه بتقراله يا ولدي"؟ عن سجنه لأول مرة في سجن قنا العمومي المعروف بالسجن الغربي، بعد مظاهرات 18 و19 يناير 1977، والحبسة الثانية بعد زيارة السادات للقدس، وافتتاح سفارة لإسرائيل بالقاهرة، وغيرها، وغيرها.
كما يحكي عن بداياته مع الصحافة بجريدة الأهالي، وفترة عمله بمجلة "المصور". عن تجربته في تأسيس صحيفتي "مصر اليوم"، وصحيفة "مصر الفتاة"، والإصدار اليومي لجريدة "الأحرار"، عن حكايته مع الحزب العربي الديموقراطي الناصري، وعن فترة عمله بإذاعة "مونت كارلو"، عن علاقته بالكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وعن بداية تعرفه بالرئيس مبارك، وأيام المواجهات الساخنة في حلوان، وغيرها الكثير والكثير.
هذه المذكرات ليست مجرد حكاية شخصية، بل مائدة عامرة بما لذ وطاب من أسرار وكواليس الحياة في مصر، سياسية واقتصادية واجتماعية، منها ما قد يعرف البعض عنه القليل من المعلومات، ومنها ما يتم الكشف عنه لأول مرة، ومنها ما لم يخطر على بال أحد.
يتناول الكاتب معاركه من أول معركة لطالب الثانوية دفاعًا عن صورة جمال عبدالناصر التي تم نزعها من على مبنى السد العالي، والتي خاضها بالمراسلة مع صحيفة "أخبار اليوم"، مرورًا بمعركة قطار الدرجة الثالثة مع اللصوص والمحتالين، و"صاحب الكرش" الذي "لهف" غذاءه، وضيق الخناق عليه، ومدد رجليه بطريقة أثارت غضبه، ثم ختمها "برفسة" من قدميه وهو نائم يتمطى، ووصولًا إلى معارك الصحافة والسياسة والإعلام، وأيامه في سجون السادات.
يحكي الكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكري في هذا الكتاب، تفاصيل رحلته الصاخبة مع الحياة، بحلوها ومرها، سواء منذ كان طفلًا وصبيًا يافعًا في قرية "العدوى" بقنا، وصولًا إلى القاهرة.. هي رحلة بالفعل من المعارك التي لا تنتهي، والتي غلب عليها طابع العمل العام، بأشكاله كافة، منذ البدايات الأولى، وحتى اللحظة الراهنة.
في هذا الكتاب يحكي مصطفى بكري عن والده الذي كان يحضر "بطاريات جديدة" في انتظار خطب عبدالناصر، وأمه التي طالما سألته مرارا وتكرارا "هو مين لينين" أبو نص دقن ده؟ وليه بتقراله يا ولدي"؟ عن سجنه لأول مرة في سجن قنا العمومي المعروف بالسجن الغربي، بعد مظاهرات 18 و19 يناير 1977، والحبسة الثانية بعد زيارة السادات للقدس، وافتتاح سفارة لإسرائيل بالقاهرة، وغيرها، وغيرها.
كما يحكي عن بداياته مع الصحافة بجريدة الأهالي، وفترة عمله بمجلة "المصور". عن تجربته في تأسيس صحيفتي "مصر اليوم"، وصحيفة "مصر الفتاة"، والإصدار اليومي لجريدة "الأحرار"، عن حكايته مع الحزب العربي الديموقراطي الناصري، وعن فترة عمله بإذاعة "مونت كارلو"، عن علاقته بالكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وعن بداية تعرفه بالرئيس مبارك، وأيام المواجهات الساخنة في حلوان، وغيرها الكثير والكثير.
هذه المذكرات ليست مجرد حكاية شخصية، بل مائدة عامرة بما لذ وطاب من أسرار وكواليس الحياة في مصر، سياسية واقتصادية واجتماعية، منها ما قد يعرف البعض عنه القليل من المعلومات، ومنها ما يتم الكشف عنه لأول مرة، ومنها ما لم يخطر على بال أحد.