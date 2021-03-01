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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«معارك لا تنتهي».. كتاب جديد لـ مصطفى بكري عن دار كنوز

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:58 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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صدر مؤخرا كتاب مذكرات الكاتب الصحفي مصطفي بكري بعنوان "معارك لا تنتهي"، عن دار كنوز للنشر.

يتناول الكاتب معاركه من أول معركة لطالب الثانوية دفاعًا عن صورة جمال عبدالناصر التي تم نزعها من على مبنى السد العالي، والتي خاضها بالمراسلة مع صحيفة "أخبار اليوم"، مرورًا بمعركة قطار الدرجة الثالثة مع اللصوص والمحتالين، و"صاحب الكرش" الذي "لهف" غذاءه، وضيق الخناق عليه، ومدد رجليه بطريقة أثارت غضبه، ثم ختمها "برفسة" من قدميه وهو نائم يتمطى، ووصولًا إلى معارك الصحافة والسياسة والإعلام، وأيامه في سجون السادات.

يحكي الكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكري في هذا الكتاب، تفاصيل رحلته الصاخبة مع الحياة، بحلوها ومرها، سواء منذ كان طفلًا وصبيًا يافعًا في قرية "العدوى" بقنا، وصولًا إلى القاهرة.. هي رحلة بالفعل من المعارك التي لا تنتهي، والتي غلب عليها طابع العمل العام، بأشكاله كافة، منذ البدايات الأولى، وحتى اللحظة الراهنة.

في هذا الكتاب يحكي مصطفى بكري عن والده الذي كان يحضر "بطاريات جديدة" في انتظار خطب عبدالناصر، وأمه التي طالما سألته مرارا وتكرارا "هو مين لينين" أبو نص دقن ده؟ وليه بتقراله يا ولدي"؟ عن سجنه لأول مرة في سجن قنا العمومي المعروف بالسجن الغربي، بعد مظاهرات 18 و19 يناير 1977، والحبسة الثانية بعد زيارة السادات للقدس، وافتتاح سفارة لإسرائيل بالقاهرة، وغيرها، وغيرها.

كما يحكي عن بداياته مع الصحافة بجريدة الأهالي، وفترة عمله بمجلة "المصور". عن تجربته في تأسيس صحيفتي "مصر اليوم"، وصحيفة "مصر الفتاة"، والإصدار اليومي لجريدة "الأحرار"، عن حكايته مع الحزب العربي الديموقراطي الناصري، وعن فترة عمله بإذاعة "مونت كارلو"، عن علاقته بالكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وعن بداية تعرفه بالرئيس مبارك، وأيام المواجهات الساخنة في حلوان، وغيرها الكثير والكثير.

هذه المذكرات ليست مجرد حكاية شخصية، بل مائدة عامرة بما لذ وطاب من أسرار وكواليس الحياة في مصر، سياسية واقتصادية واجتماعية، منها ما قد يعرف البعض عنه القليل من المعلومات، ومنها ما يتم الكشف عنه لأول مرة، ومنها ما لم يخطر على بال أحد.

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