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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يسجل 1888 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:57 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 376 ألفًا و921 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى تسجيل 51 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 4743 حالة، في حين يرقد 898 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 276 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 8337 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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