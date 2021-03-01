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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأونكتاد تطالب الدول النامية بسد العجز في استخدام التقنيات المتطورة

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:55 م
الأونكتاد
الأونكتاد
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دعت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقريره الأخير لعام 2021، حول التكنولوجيا والابتكار- البلدان النامية إلى استخدام التقنيات المتقدمة المتطورة والاعتماد عليها وسد العجز الذي تشهده في هذا الصدد.

وقالت مديرة قسم التكنولوجيا واللوجستيات بالمنظمة شاميكا سيريمان: "إن التقنيات المتقدمة تعيد تعريف عالمنا، وخاصة مستقبلنا بعد الوباء"، وذلك على الرغم من بعض الجوانب السلبية المرتبطة بهذه التقنيات، مثل قدرتها على توسيع التفاوتات والفوارق، وزيادة الفجوة الرقمية وتعطيل التماسك الاجتماعي والسياسي، بيد أنها يمكن أن تثبت أهميتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وتتضمن التقنيات المتطورة الرقمنة والاتصال. وهي تشمل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والجيل الخامس والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والطائرات بدون طيار وتكنولوجيا النانو، والخلايا الكهروضوئية الشمسية.

وتمثل التقنيات المتقدمة سوقًا بقيمة 350 مليار دولار، والتي يمكن أن ترتفع إلى أكثر من 3.200 مليار دولار بحلول عام 2025، وستكون اقتصادات أمريكا الشمالية وأوروبا أفضل استعدادًا لهذا الأمر، أما التكنولوجيا في إفريقيا جنوب الصحراء وغيرها من البلدان النامية فهي أقل من ذلك.

ويتضمن التقرير "مؤشر جاهزية الدولة" الذي يقيِّم مدى التقدم في استخدام التقنيات المتقدمة. ويأخذ في الاعتبار القدرات من حيث الاستثمار المادي ورأس المال البشري والجهود المبذولة من حيث تبني التكنولوجيا.

ويقوم الأونكتاد بتقييم البلدان وفقًا لحالة استعدادها للتكنولوجيات المتقدمة، على أساس خمسة معايير رئيسية: نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمؤهلات، والبحث والتطوير، ومستوى النشاط الصناعي والتمويل، أكثر الدول النامية كفاءة من بين البلدان النامية التي تقدم أداءً أفضل في التقنيات المتقدمة الهند والفلبين، ويعزي هذا التقدم للهند إلى استثمارها في البحث والتطوير؛ وفرة الموارد البشرية الماهرة بتكلفة منخفضة نسبيًا ؛ وكذلك أسواقها المحلية الكبيرة التي تجذب الاستثمار من الشركات متعددة الجنسيات.

أما الفلبين فهي تتمتع بمستويات عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التكنولوجيا العالية، وخاصة الإلكترونيات؛ كما أن لديهم قطاع كبير لتصنيع قطع الغيار؛ والايدي العاملة الماهرة والمدربة جيدًا وشبكة من المناطق الاقتصادية.

ويجب على البلدان النامية أيضًا مواءمة سياساتها في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار مع سياساتها الصناعية.

وأوضحت المنظمة الأممية أن "التقنيات الجديدة يمكنها تنشيط قطاعات الإنتاج التقليدية وتسريع التصنيع والتحول الهيكلي للاقتصاد"، كما طالبت الأونكتاد الحكومات بدعوة جهات فاعلة متنوعة للمزج بين سياسات العلم والتكنولوجيا والابتكار وتلك الاقتصادية الأخرى مثل الصناعية والتجارية والمالية والنقدية والتعليمية.

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