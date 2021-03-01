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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأربعاء.. نانيس عرفات تناقش «حلم مدام ريتا» بالنيل الثقافية

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:10 م
نانيس عرفات
نانيس عرفات
ايهاب مصطفى
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يستضيف الإعلامي خالد منصور، الكاتبة والفنانة التشكيلية د. نانيس عرفات حول مجموعتها القصصية "حلم مدام ريتا"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات، والذي يذاع في تمام الخامسة والنصف مساء الأربعاء المقبل على شاشة النيل الثقافية.

صدرت حديثًا المجموعة القصصية الأولى للفنانة التشكيلية د. نانيس عرفات تحت عنوان "حلم مدام ريتا".

تتكون المجموعة القصصية من 34 قصة ما بين قصص قصيرة وقصة ومضة، وتتناول موضوعات الفقد وتأثير جائحة كورونا وأمراض التوحد والألزهايمر والهجرة غير الشرعية.

من قصص المجموعة: خذلان، حلم مدام ريتا، فقدان ثقة، ملتقى- مفترق طرق.

ومن الجدير بالذكر أنَّ "نانيس عرفات" مترجمة، وكاتبة، وفنانة تشكيلية، حصلت على دبلومة الترجمة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويعد هذا العمل أول عمل منفرد لها ؛حيث سبق لها المشاركة في كتاب مجمَّع للقصة القصيرة، كما يشار إلى أنها حصلت مؤخرًا على الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الدولية للفنون والإعلام.

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