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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: ليس هناك انتشار واسع للسلالة البرازيلية لكورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:55 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إنه "لم يكن هناك أي انتشار مجتمعي آخر للسلالة البرازيلية المتحورة الجديدة لفيروس كورونا شديدة العدوى على الرغم من عدم تتبع شخص مصاب بالفيروس".

أضاف هانكوك، الإثنين أن الحكومة لديها "درجة عالية من الثقة" في أن خمسًا من 6 حالات من السلالة الجديدة في بريطانيا التي تم تأكيدها أمس، عزل الناس أنفسهم واتبعوا إرشادات الحكومة.

وتابع "لا يوجد دليل على أن الحالة السادسة لم تتبع القواعد، أيضًا تم هذا الاختبار السادس يومي 12 أو 13 فبراير، أي قبل أكثر من أسبوعين ولم نشهد أي عمليات انتقال أخرى للعدوي في البيانات التي نراقبها عن كثب للغاية".

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